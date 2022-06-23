Военный эксперт объяснил, зачем лукашенко на самом деле притащил войска к границам Украины

Численности белорусских бойцов не хватит для полноценного наступления, но есть одно "но"

На фоне военных учений, которые Беларусь развернула на границе с Украиной, в информпространстве все чаще возникают тезисы о возможном повторном открытии северного фронта. При этом белорусская армия недостаточно укомплектована, чтобы выдержать полноценное наступление — даже при поддержке российских "коллег".

По мнению белорусского военного эксперта Ягора Лебядка, главная проблема Беларуси — вера лукашенко и его приближенных в свою же пропаганду. Таким образом политики действительно считают, что обороняющаяся от российской навалы Украина или НАТО могут на них напасть. Поэтому, поясняет специалист в комментарии "РБК-Украина", изначально и было принято решение о проведении учений на границе.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

С одной стороны, говорит Лебядок, лукашенко хочет показать способность своей армии сдерживать предполагаемое наступление. Также нельзя исключать и вероятную подготовку белорусов к обороне — от несуществующего противника.

При этом существует и третий вариант — действительно "отработка" вероятных путей наступления на территорию Украины. К этому лукашенко может склонять кремлевское руководство. Впрочем даже в случае открытия фронта со стороны Беларуси долго северные соседи Украины вряд ли продержатся.

"Если говорить о самостоятельных действия Вооруженных Сил Беларуси по наступлению на Украину, то единственный вариант действий, который относительно минимальный насчет возможных потерь для них — это ведение разведывательной, диверсионной деятельности и проведение специальных операция силами ССО на территории Украины", — объяснил Ягор Лебядок.

Это, в первую очередь, связано с недостаточной численностью белорусской армии и ее серьезную укомплектованность солдатами-срочниками. Если молодые ребята начнут массово гибнуть на войне в Украине, это может вызвать волнения среди народа Беларуси.

Все, что действительно может попытаться сделать армия лукашенко — это попытаться наступить в Волынском или Ровенском направлении. Прежде всего, для того, чтобы попытаться перекрыть каналы, которыми иностранное вооружение поступает в Украину через западную границу. При этом Лебядок серьезно сомневается в реальности выполнения этой задачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на улицах Беларуси было замечено тяжелое вооружение российского произзводства. Примечательно, что его перебрасывали ночью, дабы меньше людей его видели.