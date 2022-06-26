Блогер, політолог і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко про те, чому Україні поки що не можна що-небудь робити у відповідь на російські обстріли з території Білорусі:

Путін дуже хоче втрутити Білорусь у війну. Реально вона від початку у війні. І реально нам дуже хочеться довбанути по Білорусі через кінченого картопляного фюрера, який заради влади втрутив Білорусь у путінську авантюру. Але ми теж розуміємо, що як тільки ми вдаримо по РБ і там загинуть люди, то Лукашенку буде складніше петляти від тиску Путіна. Україна може воювати з 50-ти армією Лукашенка, але це означає, що мінімум 50-ти наших військ і обмежена кількість техніки та боєприпасів будуть відволікатися на другий фронт. Коли Україна зміцнить свою армію і в нас буде більше техніки та боєприпасів, то нам не треба буде шукати привід, щоб вмазати по Білорусі. Проте зараз привід шукає Путін. Тому що розуміє, що 50 тис. поганої армії Лукашенка вмиратимуть замість 50 тис. російських солдатів на сході. Путін хоче розтягнути українські сили, щоб завдавати більш концентрованих ударів на сході та півдні. Ось така логіка.

Тому мені теж дуже хотілося б, щоб наша доблесна ППО збивала пачками Ту-22 над Білоруссю. Але по-перше, наша ППО ще не має такого радіусу дії ЗРК; по-друге, це може бути використане і, напевно, буде використано, як привід для того, щоб картопляного дурня змусити гнати білорусів через кордон з усіма наслідками, що випливають для нас.