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Может ли студент выехать на обучение за границу: комментарий юриста

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Студенты дневной формы обучения могут получить разрешение на выезд
Студенты дневной формы обучения могут получить разрешение на выезд

Все необходимые документы должны быть переведены и заверены нотариально

На студентов очной формы обучения не распространяется мобилизация, продолжающаяся сейчас в Украине. Но не все украинские студенты-мужчины учатся на родине. Технически они подпадают под запрет выезда за границу, который распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, для тех, кто получает высшее образование в зарубежных учебных заведениях, сделали исключение. Необходимо собрать правильный пакет документов.

Что именно должно в него входить, "Украинской правде. Жизнь" рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. По его словам, чтобы оформить разрешение на выезд, нужно подать в территориальный центр комплектования документы, подтверждающие факт вступления украинца в зарубежный вуз, а также приглашение от него или подписанный контракт на обучение.

В свою очередь адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак уточнил, что речь идет о студентах дневной формы обучения иностранных университетов. Чтобы покинуть территорию Украины, им необходимо иметь на руках справку о зачислении, контракт на обучение или письмо от университета. Что бы из перечисленного это ни было, документ должен содержать фамилию и имя студента, курс, форму обучения (дневная) и указано, на какой период человек отбывает за границу. При этом оригиналы не годятся. Нужен нотариально заверенный перевод на украинский язык.

"С ними идут в военкомат, где получают разрешение на пересечение границы и отметку в военном билете или приписном о предоставлении отсрочки на период обучения", – пояснил юрист.

Если студент уже начал обучение за границей и приехал домой на каникулы или с любой другой целью, он должен быть готов предоставить студенческий билет или студенческую визу. Их тоже нужно перевести и заверить.

Как сообщал "Телеграф", в ближайшее время ожидается расширение списка мужчин, которым разрешен выезд за границу — в него могут попасть айтишники.

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