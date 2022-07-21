Важливий документ для тих, хто виїздить за кордон на авто: у НБУ пояснили правила

Дія спрощених правил для українських водіїв у Європі припиняється і авто має бути належним чином застраховане

Правила пересування Європою для українських водіїв, суттєво пом’якшені у перші місяці після початку війни, поступово повертають до звичних вимог. І от уже страховий поліс "Зелена картка" знову є таким же обов’язковим, як автоцивілка в Україні. Що це таке і коли потрібне, пояснили у Національному банку України.

За стандартними правилами, без наявності "Зеленої картки" неможливо перетнути кордон з Європою, хоча діє вона і у деяких інших країнах, яка приєднались до відповідної міжнародної системи. За цим полісом страхується цивільно-правова відповідальність власників транспортних засобів і його наявність перевіряють на пунктах пропуску.

За "Зеленою карткою" відбувається відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну потерпілим у ДТП. Щоби скористатись нею у разі потреби, необхідно викликати поліцію, а якщо є потерпілі, то ще й швидку. У поліцейських треба отримати довідку про обставини ДТП і копію протоколу. У разі, якщо ви не розумієте мову, якою складено документ, на ньому краще ставити не підпис, а відмітку про те, що ви не володієте цією мовою.

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Водіям рекомендують зробити фото- та відеофіксацію місця пригоди. Це знадобиться в разі виникнення спірних ситуацій. Також треба записати контакти свідків.

Наступним кроком має бути відправка повідомлення до своє страхової компанії і звернення до страховика, який працює з винуватцем ДТП. Саме на другого ляжуть витрати пов’язані з відшкодуванням завданих збитків.

Якщо іноземний винуватець аварії не має на момент аварії чинного страхового покриття, або якщо ДТП сталося за участю водіїв з різних країн на території третьої країни, треба звернутись напряму у національне Бюро країни, де сталась пригода. Ці дані мають бути розміщені на страховому сертифікаті "Зеленої картки".

Якщо у водія в наявності договір добровільного страхування засобу (КАСКО), дія якого поширюється на територію країни відвідування, де сталася ДТП, тоді треба діяти відповідно до рекомендацій КАСКО страховика.

Увагу водіїв також звертають на те, що не завжди потрібно викликати на місце події дорожню поліцію. У більшості країн Європи для належного фіксування потрібно заповнити бланк європротоколу. Його лицьова сторона ідентична в усіх країнах, де цей документ запроваджений. Текст може бути написаний різними мовами, але зміст всюди той самий. Таким чином, водій зможе зорієнтуватись навіть у країні, мовою якої він не володіє.

Як повідомляв "Телеграф", українцям, які хочуть будь-яким способом виїхати за кордон, запропонували спосіб перевірити заздалегідь, чи не обмежене для них таке право.