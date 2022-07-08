У Європі підвищують вимоги до українських водіїв: де знадобляться нові документи

Оформити поліс можна на період від 15 днів до року

В Україні з 1 липня подорожчало автострахування. Але це не всі неприємні новини для українських водіїв на цей місяць. Словаччина скасувала для переселенців з України послаблення щодо наявності Зеленої карти, яке від початку війни діяло на території Євросоюзу.

Як повідомляє проект фінансової грамотності НБУ Financial Literacy Ukraine, відтепер європейський страховий поліс має мати кожен український водій, який пересувається на своєму авто дорогами Словаччини. До кінця червня Словацьке страхове бюро за власним зобов’язанням покривало збитки, завдані українцями під час ДТП, і не вимагало за це відшкодування. З 1 липня повну відповідальність знов поклали на самих водіїв.

Звернутись за оформленням Зеленої карти українцям, які перебувають у Словаччині, рекомендують, наприклад, до будь-якої вітчизняної страхової компанії, яка має статус повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро України. Уточнити перелік можна на офіційному стай МСБУ. В такому разі водій отримає електронний поліс у форматі PDF.

Строк дії Зеленої картки різниться. Її можна оформити на період від 15 днів до року, обравши період під свої потреби.

У разі ДТП на території Словаччини, громадянин України має повідомити про це свою страхову компанію та Словацький офіс страховиків. Він приймає звернення через форму на сайті. Електронні копії необхідних документі (підписаний бланк, звіт про ДТП, фотографії, тощо) необхідно надсилати на імейл [email protected] або поштою на адресу: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29.

Як писав "Телеграф", українцям також пояснили, які авто досі можна ввозити з Європи без сплати мита.