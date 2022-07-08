В Европе повышают требования к украинским водителям: где понадобятся новые документы

Оформить полис можно на период от 15 дней до года

В Украине с 1 июля подорожало автострахование. Но это не все неприятные новости для украинских водителей на этот месяц. Словакия отменила для переселенцев из Украины послабление по поводу наличия Зеленой карты, которое с начала войны действовало на территории Евросоюза.

Как сообщает проект финансовой грамотности НБУ Financial Literacy Ukraine, теперь европейский страховой полис должен иметь каждый украинский водитель, который передвигается на своем авто по дорогам Словакии. До конца июня Словацкое страховое бюро по собственному обязательству покрывало ущерб, нанесенный украинцами во время ДТП, и не требовало за это возмещения. С 1 июля полную ответственность снова возложили на самих водителей.

Обратиться за оформлением Зеленой карты украинцам, находящимся в Словакии, рекомендуют, например, в любую отечественную страховую компанию, имеющую статус полного члена Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. Уточнить перечень можно на официальном стай МСБУ. В этом случае водитель получит электронный полис в формате PDF.

Срок действия Зеленой карты отличается. Ее можно оформить на период от 15 дней до года, выбрав период под свои нужды.

В случае ДТП на территории Словакии гражданин Украины должен сообщить об этом своей страховой компании и в Словацкий офис страховщиков. Он принимает обращение через форму на сайте. Электронные копии необходимых документов (подписанный бланк, отчет о ДТП, фотографии и т.п.) необходимо присылать на имейл [email protected] или по почте по адресу: Slovenská kancelária poisťovaтелей, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29.

Как писал "Телеграф", украинцам также объяснили, какие авто до сих пор можно ввозить из Европы без уплаты пошлины.