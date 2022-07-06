"Нульове розмитнення" в Україні ще діє, але не для всіх: які авто можна ввозити без мита

Українці можуть ввозити електромобілі без сплати мита й податків

В Україні з 1 липня прикрили можливість розмитнювати "євробляхи" за безоплатною системою, проте деякі винятки все ж існують. Надалі "нульовим розмитненням" зможуть користуватися ті українці, котрі ввозять в країну електрокари і авто для військових.

Відповідну інформацію повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю сайту lb.ua, закликавши українських водіїв пересідати на електромобілі, мовляв, вони як і раніше, не обкладатимуться митним збором та ПДВ. Крім того, пільгове розмитнення вирішили залишити і для автівок, які ввозяться для ЗСУ.

За його словами, акциз на "електрички" залишається мінімальним від 100 до 120 євро. Крім того, при їх реєстрації в Україні повністю скасували збір до пенсійного фонду. Шмигаль відзначив, що навіть в умовах воєнного стану, уряд стимулює українців купляти саме електрокари, адже в країні спостерігається серйозний дефіцит пального.

"Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість", — пояснив він.

Що стосується автівок, які ввозяться для ЗСУ, то їх в Україні розглядатимуть як гуманітарну допомогу і також розмитнюватимуть по "нульовій" системі.

Машини для фронту у вигляді пікапів або джипів не оподатковуються, сказав він, додавши, що ані дизельні, ані бензинові авто для ЗСУ не підлягають оподаткуванню ні ПДВ, ні митом.

Крім того, глава уряду анонсував швидке запровадження онлайн-розмитнення через додаток "Дія". Усі платежі будуть розраховані повністю автоматично за спеціальною формулою після введення VIN-коду авто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські депутати запропонували альтернативний варіант розмитнення, проте його вже встигли розкритикувати представники Інституту дослідження авторинку.