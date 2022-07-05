В Україні розглядають альернативний варіант розмитнення "євроблях": що планують

Українські депутати зареєстрували два законопроєкти щодо "легалізації" автомобілів з-за кордону

В Україні розробили документ, у якому пропонують змінити наявну систему розмитнення "євроблях".

Так, у ВРУ зареєстровано два законопроєкти, ініціаторами яких є голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та його заступник Олександр Ковальчук, під номерами №7466-1 та №7466-2 щодо так званої "легалізації" машин з-за кордону. Ці документи передбачають низку спрощених умов для ввезення авто в країну, а саме:

термін дії – до 2027 року;

для автомобілів, котрі старші трьох років, діятиме формула нарахування акцизу зразка 2018-го;

митний платіж і ПДВ будуть нараховуватися не на митну вартість машини, а на акциз, адже за старіші автівки акциз зазвичай є більшим за вартість самого транспортного засобу, тож фінальна вартість буде значно дорожчою;

для нових автомобілів, вік яких не більше трьох років, які ввозяться юридичними особами, діятиме "таблична" формула; за нею вартість розмитнення дорогих авто складе лише 5-10% вартості.

Варто відзначити, що представники Інституту дослідження авторинку вже встигли розкритикувати відповідну ініціативу.

"Висновок: негативний. Ухвалення альтернативного проєкту в такій редакції ще більше заблокує ринок. На нові авто в українців у більшості немає коштів, більшість продажів – авто вартістю $5-8 тисяч. Від ще більших податків люди багатшими не стануть", — йдеться в тексті коментаря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 липня українцям доведеться платити за розмитнення "євроблях". Що саме тепер входитиме до "цінника", можна дізнатися у нашому матеріалі.