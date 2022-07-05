В Украине рассматривают альернативный вариант растаможки "евроблях": что планируют

Украинские депутаты зарегистрировали два законопроекта по "легализации" автомобилей из-за границы

В Украине разработали документ, в котором предлагают изменить существующую систему растаможки "евроблях".

Так, в ВРУ зарегистрированы два законопроекта, инициаторами которых является глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и его заместитель Александр Ковальчук, под номерами №7466-1 и №7466-2 относительно так называемой "легализации" машин из-за границы. Эти документы предусматривают ряд упрощенных условий для ввоза авто в страну, а именно:

срок действия – до 2027 года;

для автомобилей старше трех лет будет действовать формула начисления акциза образца 2018-го;

таможенный платеж и НДС будут начисляться не на таможенную стоимость машины, а на акциз, ведь при более старых автомобилях акциз обычно больше стоимости самого транспортного средства, поэтому финальная стоимость будет значительно дороже;

для новых автомобилей, возраст которых не более трех лет, ввозимых юридическими лицами, будет действовать "табличная" формула; за ней стоимость растаможки дорогих авто составит всего 5-10% стоимости.

Стоит отметить, что представители Института исследования автомобильного рынка уже успели раскритиковать соответствующую инициативу.

"Вывод: отрицательный. Принятие альтернативного проекта в такой редакции еще больше заблокирует рынок. На новые авто у украинцев у большинства нет средств, большинство продаж — авто стоимостью $5-8 тысяч. От еще больших налогов люди богаче не станут ", — говорится в тексте комментария єкспертов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июля украинцам придется платить за растаможку "евроблях". Что именно теперь будет входить в ценник, можно узнать в нашем материале.