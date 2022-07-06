"Нулевая растаможка" в Украине еще действует, но не для всех: какие авто можно ввозить без пошлины

Украинцы могут ввозить электромобили без уплаты пошлин и налогов

В Украине с 1 июля прикрыли возможность растаможивать "евробляхи" по бесплатной системе, однако некоторые исключения все же существуют. В дальнейшем "нулевым растаможиванием" смогут пользоваться украинцы, которые ввозят в страну электрокары и авто для военных.

Соответствующую информацию сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью сайту lb.ua, призвав украинских водителей пересаживаться на электромобили, мол, они по-прежнему не будут облагаться таможенной пошлиной и НДС. Кроме того, льготное растаможивание решили оставить и для ввозимых для ВСУ автомобилей.

По его словам, акциз на "электрички" остается минимальным от 100 до 120 евро. Кроме того, при их регистрации в Украине полностью упразднили сбор в пенсионный фонд. Шмигаль отметил, что даже в условиях военного положения правительство стимулирует украинцев покупать именно электрокары, ведь в стране наблюдается серьезный дефицит горючего.

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", — пояснил он.

Что касается ввозимых для ВСУ автомобилей, то их в Украине будут рассматривать как гуманитарную помощь и также растаможивать по "нулевой" системе.

Машины для фронта в виде пикапов или джипов не облагаются налогом, сказал он, добавив, что ни дизельные, ни бензиновые авто для ВСУ не подлежат налогообложению ни НДС, ни пошлиной.

Кроме того, глава правительства анонсировал скорейшее введение онлайн-растаможки через приложение "Дия". Все платежи будут рассчитаны полностью автоматически по специальной формуле после ввода VIN-кода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские депутаты предложили альтернативный вариант растаможки, однако его уже успели раскритиковать представители Института исследования авторынка.