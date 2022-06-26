Растаможка в пару кликов: в "Дие" может появиться полезная функция для автолюбителей

Законопроект должен помочь украинцам избежать коррупции и защититься от мошенников

В Украине зарегистрирован законопроект о возможности растаможки автомобиля через приложение "Дия", если он будет принят Верховной Радой, то оформить автомобиль можно будет в несколько кликов.

Эксперты Института исследований авторынка провели исследование и выяснили, как это будет работать и что надо будет знать автолюбителям, которые хотят пригнать авто из-за границы.

Процедура призвана упростить процесс оформления необходимых документов, а детальную процедуру будет утверждать Кабинет министров после того, как документ одобрят в парламенте.

Новые правила будут касаться исключительно легковых автомобилей стандарта "Евро-2", то есть выпущенных после 1996 года. Остальные транспортные средства будут проходить растаможку по старым правилам.

Отмечается, что для растаможки более не придется возиться с документами и обращаться к брокеру, а вместо этого придется ввести данные о:

типе, марке и модели авто;

годе изготовления;

VIN-коде;

объеме двигателя;

типе топлива;

сведениях о документах на автомобиль (свидетельство о регистрации, экспортная таможенная декларация, другие сопроводительные документы).

Все дальнейшие расчеты будут проводиться через сервис "Дия".

Авторы законопроекта предлагают также сделать добровольной сертификацию автомобиля, а если экспертный осмотр в центре МВД будет отменен, то данные о регистрации автоматически подгрузятся в "Дию", а номерной знак сгенерируется автоматически. После этого знак можно будет изготовить в любом частном предприятии, которое имеет соответствующую лицензию на это.

Эксперты уверены, что это позволит избежать коррупции на границе, уберечь покупателей от мошенников и позволить им легче ориентироваться в реальной стоимости автомобиля. Однако они убеждены, что соответствующая возможность в Украине появится не раньше осени.

Растаможка будет более выгодной для автомобилей в возрасте до 5 лет, которая может составить всего 9% стоимости в 2022 году и 6% в 2027. Для сравнения, за дизельное авто возрастом 15 лет придется выложить более 60% стоимости.

Как сообщалось ранее, в Украине намерены отменить норму о бесплатной растаможке автомобилей, соответствующее изменение вступит в силу уже с 1 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с адвокатом Иваном Казачуком, который предупредил, что отмена нулевой растаможки может привести к нашествию евроблях.