Розмитнення в пару кліків: в "Дії" може з’явитися корисна функція для автолюбителів

Законопроєкт має допомогти українцям уникнути корупції та захиститися від шахраїв

В Україні зареєстровано законопроєкт про можливість розмитнення автомобіля через додаток "Дія", якщо його буде прийнято Верховною Радою, то оформити автомобіль можна буде в кілька кліків.

Експерти Інституту досліджень авторинку провели дослідження та з’ясували, як це працюватиме і що треба буде знати автоаматорам, які хочуть пригнати авто з-за кордону.

Процедура має спростити процес оформлення необхідних документів, а детальну процедуру затверджуватиме Кабінет міністрів після того, як документ схвалять у парламенті.

Нові правила стосуватимуться виключно легкових автомобілів стандарту "Євро-2", тобто випущених після 1996 року. Інші транспортні засоби проходитимуть розмитнення за старими правилами.

Зазначається, що для розмитнення більше не доведеться возитися з документами та звертатися до брокера, а натомість доведеться ввести дані про:

типі, марці та моделі авто;

рік виготовлення;

VIN-код;

об’єм двигуна;

тип палива;

відомості про документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію, експортна митна декларація, інші супровідні документи).

Усі подальші розрахунки проводитимуться через сервіс "Дія".

Автори законопроєкту пропонують також зробити добровільною сертифікацію автомобіля, а якщо експертний огляд у центрі МВС буде скасовано, то дані про реєстрацію автоматично підвантажаться в "Дію", а номерний знак згенерується автоматично. Після цього знак можна буде виготовити на будь-якому приватному підприємстві, яке має відповідну ліцензію на це.

Експерти впевнені, що це дозволить уникнути корупції на кордоні, уберегти покупців від шахраїв та дозволити їм легше орієнтуватися у реальній вартості автомобіля. Проте, вони переконані, що відповідна можливість в Україні з’явиться не раніше осені.

Розмитнення буде більш вигідним для автомобілів у віці до 5 років, яке може становити лише 9% вартості у 2022 році та 6% у 2027. Для порівняння, за дизельне авто віком 15 років доведеться викласти понад 60% вартості.

Як повідомлялося раніше, в Україні мають намір скасувати норму про безкоштовну розмитнення автомобілів, відповідна зміна набуде чинності вже з 1 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з адвокатом Іваном Казачуком, який попередив, що скасування нульової розмитнення може призвести до навали євроблях.