Нулевую растаможку авто уже отменили: что делать тем, кто не успел оформить "евробляху"

За ввоз "евроблях" в Украину теперь придется отдать столько же, как и до войны

С 1 июля 2022 года в Украине закончился период "нулевой растаможки" автомобилей, а это означает возврат пошлин и НДС на ввоз транспорта из европейских стран для собственных нужд.

Такие изменения указаны в законопроекте №7418, который накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский. Принятым документом возобновили налогообложение, которое отменялось из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

На ввоз каких товаров возобновили налог?

В первую очередь этим законопроектом возобновили налог для транспортных средств, ввозимых гражданами в Украину. Это сделали потому, что из-за введения "нулевой растаможки" бюджет недосчитался примерно 23,5 миллиарда гривен. При этом граждане не гнушались ввозить авто премиум-класса, всего же в Украину из-за границы ввезли 211 тысяч автомобилей.

Кроме того, налоги вернули на ввозимые плательщиками единого налога товары (первой, второй и третьей группы). А также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Что делать тем, кто не успел растаможить автомобиль?

Для тех, кто не успел растаможить "евробляху" до 1 июля, есть несколько вариантов, что делать с машиной. В Институте исследований авторынка советуют поступить следующим образом:

Оставить автомобиль в Польше — либо продать его, либо оставить на стоянке до момента, пока не придумаете как с ним поступить;

Оформить реэкспорт — вывезти автомобиль обратно за границу без растаможки;

Передать на склад таможни для временного хранения это поможет выиграть время и собрать средства на растаможку;

Отдать в пользу военнослужащих Украины – для авто на фронт нулевая растаможка сохранилась;

Растаможить по обычной процедуре, уплатив в полном размере все таможенные платежи.

Как сообщал "Телеграф", на таможне рассказали почему отменили бесплатное растаможивание авто. Все дело в вывозе из страны валюты.