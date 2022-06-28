На таможне объяснили, почему отменили бесплатную растаможку авто: пригнали двести тысяч машин

Сотни миллионов евро ушли из Украины на импорт авто

Вывод за границу крупных валютных средств на покупку авто – так объяснил основную причину отмены бесплатной растаможки авто в Украине с 1 июля.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр Шуцкий в авторской программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По словам Шуцкого, с момента принятия закона о бесплатной растаможке (к моменту интервью) в Украину въехали 194 тыс. транспортных средств разной стоимости — от 3-5 тысяч евро до эксклюзивных авто.

"Если мы возьмем в среднем, сколько стоит транспортное средство, например, 2 тысячи евро, умножим на цифру 194 тысячи, то увидим, сколько валюты вышло с территории Украины. Все, дальше можно комментировать все, что угодно", — заявил чиновник, объясняя почему Кабмин выступил с инициативой отменить бесплатную растаможку авто.

Тем не менее Александр Шуцкий не исключил того, что бесплатная растаможка снова может вернуться после победы Украины и демобилизации бойцов ВСУ, которые будут нуждаться в транспортном средстве.

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"Я считаю, что в то время действительно нужно будет сделать преференцию или льготу для получения ими транспортных средств. Но в настоящее время, учитывая ситуацию на границе — это такое узкое горлышко, через которое пересекает импорт-экспорт. Мы создали такой коллапс на границе этими авто. Почему и было принято правительством постановление, через которые пункты пропуска будут проходить растаможку транспортных средств для физлиц для собственного использования", — объяснил свою позицию касательно необходимости возврата бесплатной растаможки в будущем и ее отмены сегодня первый замглавы председателя Государственной таможенной службы Украины.

Тем временем в Верховной Раде появился законопроект о возможности растаможки автомобиля через приложение "Дия".