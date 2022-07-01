Нульове розмитнення авто вже скасували: що робити тим, хто не встиг оформити "євробляху"

За ввезення "євроблях" в Україну тепер доведеться віддати стільки ж, як і до війни

З 1 липня 2022 року в Україні закінчився період "нульового розмитнення" автомобілів, а це означає повернення мита й ПДВ на ввезення транспорту з європейських країн для власних потреб.

Такі зміни вказані у законопроєкті №7418, який напередодні підписав президент України Володимир Зеленський. Ухваленим документом відновили оподаткування, яке скасовувалося через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

На ввезення яких товарів поновили податок?

У першу чергу цим законопроєктом поновили податок для транспортних засобів, які ввозяться громадянами в Україну. Це зробили тому, що через введення "нульового розмитнення" бюджет недорахувався приблизно 23,5 мільярда гривень. При цьому громадяни не гребували ввозити авто преміум-класу, загалом же в Україну з-за кордону ввезли 211 тисяч автівок.

Крім того, податки повернули на товари, що ввозяться платниками єдиного податку (першої, другої та третьої групи). А також для підприємств, які не сплачують ввізне мито.

Що робити тим, хто не встиг розмитнити автомобіль?

Для тих, хто не встиг розмитнити "євробляху" до 1 липня є декілька варіантів, що робити з машиною. В Інституті досліджень авторинку радять вчинити наступним чином:

Залишити авто у Польщі — або продати його, або залишити на стоянці до моменту, поки не придумаєте як з ним вчинити;

Оформити реекспорт — вивезти авто назад за кордон без розмитнення;

Передати на склад митниці для тимчасового зберігання — це допоможе виграти час та зібрати кошти на розмитнення;

Віддати на користь військовослужбовців України — для авто на фронт нульове розмитнення збереглося;

Розмитнити за звичайною процедурою, сплативши у повному розмірі всі митні платежі.

Як повідомляв "Телеграф", на митниці розповіли чому скасували безкоштовне розмитнення авто. Вся річ у вивезенні з країни валюти.