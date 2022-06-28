На митниці пояснили, чому скасували безкоштовну розмитнення авто: пригнали двісті тисяч машин

Сотні мільйонів євро пішли з України на імпорт авто

Вивезення за кордон великих валютних коштів на купівлю авто – так пояснив основну причину скасування безкоштовної розмитнення авто в Україні з 1 липня.

Про це заявив перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Шуцький у авторській програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За словами Шуцького, з моменту ухвалення закону про безкоштовну розмитнення (до моменту інтерв’ю) в Україну в’їхали 194 тис. транспортних засобів різної вартості — від 3-5 тисяч євро до ексклюзивних авто.

"Якщо ми візьмемо в середньому скільки коштує транспортний засіб, наприклад, 2 тисячі євро, помножимо на цифру 194 тисячі, то побачимо, скільки валюти вийшло з території України. Все, далі можна коментувати все, що завгодно", — заявив чиновник, пояснюючи чому Кабмін виступив з ініціативою скасувати безкоштовну розмитнення авто.

Проте Олександр Шуцький не виключив того, що безкоштовна розмитнення знову може повернутися після перемоги України та демобілізації бійців ЗСУ, які потребуватимуть транспортного засобу.

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"Я вважаю, що на той час справді потрібно буде зробити преференцію чи пільгу для отримання ними транспортних засобів. Але зараз, враховуючи ситуацію на кордоні, — це така вузька шийка, через яку перетинає імпорт-експорт. Ми створили такий колапс на кордоні цими авто. Чому і було прийнято урядом постанову, через які пункти пропуску проходитиме розмитнення транспортних засобів для фізосіб для власного використання", — пояснив свою позицію щодо необхідності повернення безкоштовної розмитнення в майбутньому та її скасування сьогодні перший заступник голови голови Державної митної служби України.

Тим часом у Верховній Раді з’явився законопроект щодо можливості розмитнення автомобіля через додаток "Дія".