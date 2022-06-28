На митниці пояснили, чому скасували безкоштовну розмитнення авто: пригнали двісті тисяч машин
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 135
Сотні мільйонів євро пішли з України на імпорт авто
Вивезення за кордон великих валютних коштів на купівлю авто – так пояснив основну причину скасування безкоштовної розмитнення авто в Україні з 1 липня.
Про це заявив перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Шуцький у авторській програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.
За словами Шуцького, з моменту ухвалення закону про безкоштовну розмитнення (до моменту інтерв’ю) в Україну в’їхали 194 тис. транспортних засобів різної вартості — від 3-5 тисяч євро до ексклюзивних авто.
"Якщо ми візьмемо в середньому скільки коштує транспортний засіб, наприклад, 2 тисячі євро, помножимо на цифру 194 тисячі, то побачимо, скільки валюти вийшло з території України. Все, далі можна коментувати все, що завгодно", — заявив чиновник, пояснюючи чому Кабмін виступив з ініціативою скасувати безкоштовну розмитнення авто.
Проте Олександр Шуцький не виключив того, що безкоштовна розмитнення знову може повернутися після перемоги України та демобілізації бійців ЗСУ, які потребуватимуть транспортного засобу.
"Я вважаю, що на той час справді потрібно буде зробити преференцію чи пільгу для отримання ними транспортних засобів. Але зараз, враховуючи ситуацію на кордоні, — це така вузька шийка, через яку перетинає імпорт-експорт. Ми створили такий колапс на кордоні цими авто. Чому і було прийнято урядом постанову, через які пункти пропуску проходитиме розмитнення транспортних засобів для фізосіб для власного використання", — пояснив свою позицію щодо необхідності повернення безкоштовної розмитнення в майбутньому та її скасування сьогодні перший заступник голови голови Державної митної служби України.
Тим часом у Верховній Раді з’явився законопроект щодо можливості розмитнення автомобіля через додаток "Дія".