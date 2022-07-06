Смерть для двигуна чи безпечне паливо – чи небезпечний спиртовий бензин для авто

Навколо біопалива багато суперечливих суджень, одне з яких – його небезпека для авто

Хоча ситуація з паливом значно покращилася порівняно з квітнем-травнем, його, як і раніше, часто не вистачає, і тому багато автомобілістів готові купувати те паливо, яке є в наявності.

У числі цієї альтернативи — бензин з додаванням біоетанолу, або спирту, отриманого з рослинних елементів, що дає в результаті біопаливо або просто спиртовий бензин. Хоча його пропозиція на АЗС невелика, а ціна лише на 1-2 гривні нижча за "традиційний" бензин, він може стати непоганою заміною звичайному паливу.

Багатьох автомобілістів відлякує той факт, що мінімум на 30% біопаливо складається зі спирту, тобто речовини досить агресивної, яка роз’їдає гумові та пластикові деталі паливної системи.

Однак ця властивість спирту відома не тільки автовласникам, але і вченим та виробникам, саме тому при виробництві біопалива використовують спеціальну присадку, що підвищує значення pH кислотного параметра. Загалом цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць і такий спиртовий бензин фактично нічим не відрізняється від звичайного і може бути сміливо використаний у заправці авто.

Водночас побоювання водіїв про якість спиртового бензину все ж таки мають під собою підстави, оскільки виробництво біопалива відбувається прямо на нафтобазах, шляхом змішування та додавання різних хімічних присадок. На "виході" продукт має проходити ретельний контроль, але насправді держава цим фактично не займається, залишаючи якість продукту на совісті виробників.

Як бути в такій ситуації?

Намагайтеся знайти АЗС, на якій продають якісний спиртовий бензин та не змінювати обрану вами точку реалізації палива.

Більше про спиртовий бензин можна прочитати в матеріалі "Телеграфа" — "Українці стали заправляти авто спиртовим бензином: чим він відрізняється від звичайного і чи правда шкодить "паливному".