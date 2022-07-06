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Смерть для двигателя или безопасное топливо – опасен ли спиртовый бензин для авто

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Не так опасен спиртовой бензин, если соблюдена технология
Не так опасен спиртовой бензин, если соблюдена технология

Вокруг биотоплива много противоречивых суждений, один из которых — его опасность для авто

Хотя ситуация с топливом значительно улучшилась в сравнении апрелем-маем, его по-прежнему часто не хватает, и потому многие автомобилисты готовы покупать то топливо, которое есть в наличии.

В числе этой альтернативы – бензин с добавлением биоэтанола, или спирта, полученного из растительных элементов, что дает в итоге биотопливо или по-простому, спиртовой бензин. Хотя его предложение на АЗС невелико, а цена лишь на 1-2 гривны ниже "традиционного" бензина, он может стать неплохой заменой обычному топливу.

Многих автомобилистов отпугивает тот факт, что минимум на 30% биотопливо состоит из спирта, то есть вещества довольно агрессивного, которое разъедает резиновые и пластиковые детали топливной системы.

Однако это свойство спирта известно не только автовладельцам, но и ученым и производителям, именно поэтому при производстве биотоплива используют специальную присадку, повышающую значение кислотного параметра pH. В целом, этот показатель должен быть от 6 до 9 единиц и такой спиртовой бензин фактически ничем не отличается от обычного и может быть смело использован в заправке авто.

Вместе с тем опасения водителей о качестве спиртового бензина все же имеют под собой основания, поскольку производство биотоплива происходит прямо на нефтебазах, путем смешивания и добавления разных химических присадок. На "выходе" продукт должен проходить тщательный контроль, но на деле государство этим фактически не занимается, оставляя качество продукта на совести производителей.

Как быть в такой ситуации?

Постараться найти АЗС, на которой продают качественный спиртовой бензин и постараться не менять выбранную вами точку реализации топлива.

Больше о спиртовом бензине можно прочитать в материале "Телеграфа" — "Украинцы стали заправлять авто спиртовым бензином: чем он отличается от обычного и правда ли вредит "топливной".

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#Бензин #Топливо #Авто #Биотопливо