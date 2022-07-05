Устранить дефицит пока не удалось – в каких частях Украины по-прежнему не хватает топлива

Ситуация с топливом хотя и улучшается, но пока далека от разрешения

Хотя в последнее время все больше признаков улучшения ситуации с обеспеченностью Украины топливом, на деле ситуация далека от разрешения, а насыщенность топливом в разных регионах страны выглядит по-разному.

Так, как сообщает "Дело", ситуация с топливом стабилизировалась в западных регионах страны и на юге, куда в первую очередь идет импорт автотранспортом или речным путем через Дунай. При этом в центральных и восточных регионах страны ситуация продолжает оставаться напряженной.

Но дело не только в региональном наполнении рынка, по словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко, оптовый рынок стал приоритетнее розничного за время дефицита, так как деньги там можно заработать быстрее чем на АЗС. Вместе с тем в результате конкурентной борьбы оптовые цены пошли вниз и дизтопливо уже можно купить за 47-48 грн/л с доставкой.

По словам же основателя группы "Прайм" Дмитрия Лёушкина рынок наполнен на 75%: на западе они наполнены на 90%, а восток и север на 60-65%. Длится такая ситуация будет достаточно долго, поскольку раньше вся логистика нефтепродуктов в Украине была построена на железнодорожных поставках до крупных нефтебаз, откуда топливо распределялось на АЗС бензовозами.

В свою очередь директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн прогнозирует украинскому топливному рынку непростую осень.