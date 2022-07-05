Усунути дефіцит поки не вдалося – у яких частинах України, як і раніше, не вистачає палива

Ситуація з паливом хоч і покращується, але поки що далека від вирішення

Хоча останнім часом все більше ознак покращення ситуації із забезпеченістю України паливом, насправді ситуація далека від вирішення, а насиченість паливом у різних регіонах країни виглядає по-різному.

Так, як повідомляє "Дело", ситуація з паливом стабілізувалася у західних регіонах країни та на півдні, куди в першу чергу йде імпорт автотранспортом чи річковим шляхом через Дунай. При цьому у центральних та східних регіонах країни ситуація продовжує залишатися напруженою.

Але справа не тільки в регіональному наповненні ринку, за словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка, оптовий ринок став пріоритетнішим за роздрібний за час дефіциту, оскільки гроші там можна заробити швидше ніж на АЗС. Водночас внаслідок конкурентної боротьби оптові ціни пішли вниз і дизпаливо вже можна купити за 47-48 грн/л із доставкою.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Леушкіна ринок наповнений на 75%: на заході він заповнений на 90%, а схід і північ на 60-65%. Триватиме така ситуація досить довго, оскільки раніше вся логістика нафтопродуктів в Україні була побудована на залізничних поставках до великих нафтобаз, звідки паливо розподілялося на АЗС бензовозами.

У свою чергу директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн прогнозує українському паливному ринку непросту осінь.