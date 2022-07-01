В Україні подорожчав мобільний зв’язок та автострахування – що подорожчало сьогодні

Перше липня несе в життя українців багато змін, переважно витратних для гаманця

Перший день липня приніс для українців нові витрати, пов’язані зі зростанням цін і тарифів на мобільний зв’язок та купівлю полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто.

За мобільний зв’язок від "Vodafone Україна" заплатимо до 300 гривень

Так, мобільний оператор "Vodafone Україна" з 1 липня піднімає вартість усіх актуальних тарифів SuperNet та Joice — вона підніметься на 15-40 грн на місяць.

Разом з ціною зміниться обсяг послуг, що отримуються:

SuperNet Start – з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200);

– з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200); SuperNet Pro – 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин);

– 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин); SuperNet Unlim – 300 грн. замість 260 грн. (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400);

– 300 грн. замість 260 грн. (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400); Joice – 135 грн замість 120 грн (зараз 6 ГБ та 600 хвилин, а з липня – 10 ГБ та 1000 хвилин).

Втім, зростання тарифів торкнеться тільки "Vodafone Україна", решта операторів поки що тарифів не підвищує.

За автоцивілку заплатимо щонайменше 1450 гривень

Іншим неприємним сюрпризом 1 липня стане набрання чинності Постановами НБУ від 30 травня, якими вносяться зміни до обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто.

В результаті страхові суми зростуть, тепер доведеться платити за:

пошкодження майна – 160 тисяч гривень (раніше 130 тисяч);

– 160 тисяч гривень (раніше 130 тисяч); заподіяння шкоди життю та здоров’ю учаснику дорожньо-транспортної пригоди (на одну потерпілу) — 320 тисяч гривень (раніше 260 тисяч);

(на одну потерпілу) — 320 тисяч гривень (раніше 260 тисяч); самостійне оформлення ДТП його учасниками для страхової компанії, що буде зроблено згідно з європротоколом — 80 тисяч гривень (раніше 50 тисяч).

Для пересічних автовласників ці нововведення обійдуться в додаткові 10-20%, які їм доведеться заплатити за поліс ОСЦПВ. Так, якщо зараз, залежно від авто та страхової компанії, за поліс українські автовласники платять від 1330 до 1770 гривень, з 1 липня його вартість зросте як мінімум до 1450-1600 гривень.

Загалом 1 липня несе в життя українців багато змін, докладніше про які можна прочитати у матеріалі "Телеграфа" — "Зростання пенсій та тарифів на мобільний зв’язок, а також скасування розмитнення: що зміниться з 1 липня".