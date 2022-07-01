В Украине подорожала мобильная связь и автостраховки – что подорожало сегодня

Первое июля несет в жизнь украинцев много изменений, в основном затратных для кошелька

Первый день июля принес для украинцев новые расходы, которые связаны с ростом цен и тарифов на мобильную связь и покупку полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто.

За мобильную связь от "Vodafone Украина" заплатим до 300 гривен

Так, мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 июля поднимает стоимость всех актуальных тарифов SuperNet и Joice — она поднимется на 15-40 грн в месяц.

Вместе с ценой изменится объем получаемых услуг:

SuperNet Start – c 125 грн до 145 грн (будет предоставляться не 7 ГБ, а 10 ГБ, количество минут для звонков по Украине увеличится со 150 до 200);

– c 125 грн до 145 грн (будет предоставляться не 7 ГБ, а 10 ГБ, количество минут для звонков по Украине увеличится со 150 до 200); SuperNet Pro – 205 грн вместо 180 грн (25 ГБ и 300 минут, тогда как до конца месяца еще 20 ГБ и 250 минут);

– 205 грн вместо 180 грн (25 ГБ и 300 минут, тогда как до конца месяца еще 20 ГБ и 250 минут); SuperNet Unlim – 300 грн вместо 260 грн (объем интернета увеличится с 40 Гб до 50 ГБ, а число минут по Украине – с 350 до 400);

– 300 грн вместо 260 грн (объем интернета увеличится с 40 Гб до 50 ГБ, а число минут по Украине – с 350 до 400); Joice – 135 грн вместо 120 грн (сейчас 6 ГБ и 600 минут, а с июля – 10 ГБ и 1000 минут).

Впрочем, рост тарифов коснется только "Vodafone Украина", остальные операторы пока тарифы не повышают.

За автоцивилку заплатим минимум 1450 гривен

Другим неприятным сюрпризом 1 июля станет вступление в силу Постановлений НБУ от 30 мая, которыми вносятся изменения в обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев авто.

В результате страховые суммы вырастут, теперь придется платить за:

повреждение имущества — 160 тысяч гривен (раньше 130 тысяч);

— 160 тысяч гривен (раньше 130 тысяч); причинение вреда жизни и здоровью участнику дорожно-транспортного происшествия (на одного потерпевшего) — 320 тысяч гривен (ранее 260 тысяч);

(на одного потерпевшего) — 320 тысяч гривен (ранее 260 тысяч); самостоятельное оформление ДТП его участниками для страховой компании, что будет сделано согласно европротоколу — 80 тысяч гривен (ранее 50 тысяч).

Для рядовых автовладельцев эти нововведения обойдутся в дополнительные 10-20% которые им придется заплатить за полис ОСГПО. Так, если сейчас в зависимости от авто и страховой компании за полис украинские автовладельцы платят от 1330 до 1770 гривен, с 1 июля его стоимость вырастет как минимум до 1450-1600 гривен.

В целом 1 июля несет в жизнь украинцев много изменений, подробнее о которых можно прочитать в материале "Телеграфа" — "Рост пенсий и тарифов на мобильную связь, а также отмена растаможки: что изменится с 1 июля".