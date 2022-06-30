Рост пенсий и тарифов на мобильную связь, а также отмена растаможки: что изменится с 1 июля

С 1 июля украинцев ожидает серьезный удар по кошелькам, хотя кое у кого он станет тяжелее

Первый день июля окажется для украинцев богатым на события, большинство из которых больно ударят по кошельку, но будут и хорошие новости. Какие именно – разбирался "Телеграф".

Пенсия будет больше 20 тысяч, но лишь у некоторых

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, а это значит, что у некоторых украинских пенсионеров пенсии составят 20 270 гривен – 10 минимальных прожиточных минимумов по 2027 гривен. Правда для этого необходимо было платить страховые взносы в ПФУ с заработной платы не менее 50 тысяч гривен.

При этом минимальная пенсия вырастет с нынешних 1934 до 2027 гривен. Новую пенсию украинские пенсионеры будут получать до 1 декабря, после чего прожиточный минимум снова вырастет — до 2093 гривен.

При этом получатели средней зарплаты по Украине могут рассчитывать на пенсию порядка 3,5 тысяч гривен.

"Vodafone Украина" поднимет тарифы на 15-40 гривен

Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 июля поднимает стоимость всех актуальных тарифов SuperNet и Joice и составит теперь:

SuperNet Start – c 125 грн до 145 грн (будет предоставляться не 7 ГБ, а 10 ГБ, количество минут для звонков по Украине увеличится со 150 до 200);

– c 125 грн до 145 грн (будет предоставляться не 7 ГБ, а 10 ГБ, количество минут для звонков по Украине увеличится со 150 до 200); SuperNet Pro – 205 грн вместо 180 грн (25 ГБ и 300 минут, тогда как до конца месяца еще 20 ГБ и 250 минут);

– 205 грн вместо 180 грн (25 ГБ и 300 минут, тогда как до конца месяца еще 20 ГБ и 250 минут); SuperNet Unlim – 300 грн вместо 260 грн (объем интернета увеличится с 40 Гб до 50 ГБ, а число минут по Украине – с 350 до 400);

– 300 грн вместо 260 грн (объем интернета увеличится с 40 Гб до 50 ГБ, а число минут по Украине – с 350 до 400); Joice – 135 грн вместо 120 грн (сейчас 6 ГБ и 600 минут, а с июля – 10 ГБ и 1000 минут).

Остальные мобильные операторы пока не планируют повышать свои тарифы.

Страховка авто подорожает на 10-20%

Еще одним неприятным ударом по кошельку украинцев станет подорожание стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто с 1 июля. Поскольку вырастет максимальный размер страховых сумм, например, с 260 тысяч до 320 тысяч за причинение вреда здоровья участнику ДТП, страховые полисы также подорожают в среднем на 10-20%.

В результате с нынешних 1330-1770 гривен за полис, с 1 июля его стоимость вырастет как минимум до 1450-1600 гривен.

За импорт авто придется платить

С 1 июля вступит в силу законопроект №7418, который отменяет введенный в середине апреля льготный режим импорта авто без уплаты НДС, акцизов и пошлин и который был подписан президентом Владимиром Зеленским 30 июня.

Теперь же за импорт авто придется платить все положенные выплаты, что может повысить цену на авто в Украине при их импорте как минимум вдвое.

Банки повысят проценты по платежи недобросовестных должников

Имеют свои неприятные новости для украинцев и банки — так с 1 июня были отменены кредитные каникулы для должников, которые должны оплачивать свои кредиты хотя бы минимально.

Тех же, кто так и не заплатит по кредиту ни копейки, в Приватбанке с 1 июля ждет рост предварительной ставки с 1,7% до 3,5% по карте "Универсальная". В других банках для добросовестных плательщиков также предусмотрены льготные условия.

Также в июле украинцам обещают преодоление дефицита топлива, о чем сообщил народный депутат Украины Андрей Герус. Правда представители топливного рынка не верят в возможность преодолеть дефицит.