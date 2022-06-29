Пенсия в 20 тысяч гривен уже с 1 июля – кто получит

У некоторых пенсия вырастет сразу больше чем на 900 гривен

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, а это значит, что у некоторых украинских пенсионеров пенсия превысит 20 тысяч гривен в месяц.

Так, прожиточный минимум составит:

2600 гривен – для трудоспособных лиц;

2201 гривну — для детей в возрасте до 6 лет;

2274 гривны – для детей от 6 до 18 лет;

2027 гривен для нетрудоспособных лиц к которым относятся пенсионеры.

Таким образом минимальная пенсионная выплата в Украине с 1 июля составит 2027 гривен, что на 93 гривны больше, чем сейчас, а максимальная пенсия украинских пенсионеров составит 20 270 гривен.

Чтобы получать пенсию такого размера страховые взносы должны были выплачиваться с заработной платы, чей размер в 5 раз больше средней по Украине или не менее 55 тысяч гривен. При этом получатели средней зарплаты по Украине могут рассчитывать на пенсию порядка 3,5 тысяч гривен.

Тем временем, размер средней заработной платы с которой платились страховые взносы в январе-марте 2022 года упали с 14 055 гривен в январе до 13 016 гривен в марте, то есть размер пенсий украинцев, вышедших на отдых в эти месяцы будет несколько меньше.

Впрочем, не только повышенную, но и вообще никакой пенсии могут не получить украинцы, которую получают пенсионные выплаты через "Укрпочту" и оказался за границей или в оккупации. В ПФУ рассказали, как это можно исправить.