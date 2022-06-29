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Получение пенсии за границей или на оккупированной территории: кто потеряет свои выплаты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Получить пенсию на руки может быть проблемно Новость обновлена 29 июня 2022, 09:16
Получить пенсию на руки может быть проблемно

Украинские пенсионеры во время войны столкнулись со многими вызовами, один из которых — невозможность получить пенсию наличными на "Укрпочте"

Из-за выезда за границу или оккупации населенных пунктов, возникла проблема для пенсионеров — как получать выплаты от государства и сохранить их. Кроме получения на карту банка, деньги пенсионеры из-за границы или из оккупации смогут только лично, приехав на подконтрольную Украине территорию.

В Пенсионном фонде предусмотрели возможность работать с гражданами онлайн, при помощи портала. На нем можно перевести выплаты в электронный формат — через банк. Отметим, что так средства получает очень много пенсионеров — за июнь выплатили 39,2 млрд грн из 51,2 млрд грн именно через банки.

Что нужно для перевода выплат в онлайн

Нужно иметь карту с реквизитами, а также квалифицированную электронную подпись. Для этого нужно войти на сайт в личный кабинет. Выбрав раздел "Относительно пенсионного обеспечения" перейти в "Внесение изменений в пенсионное дело". Здесь подается заявление на смену способа выплаты, добавляете сканированные паспорт, номер карты плательщика налогов и вносите реквизиты банка.

После подписания заявление отправляется на обработку — о результатах уведомят во вкладке "Мои сообщения".

Кроме заявления на смену способа получения пенсии на портале также можно поменять реквизиты карты или подать заявление на начисление пенсии по возрасту.

Портал ПФУ - услуги доступны онлайн
Пример пользования порталом ПФУ

Основные документы, которые нужны для подачи заявления на выплату пенсии — паспорт и налоговый номер, но могут понадобиться и другие документы.

Получить пенсию другим путем, кроме как на подконтрольной территории или через карту — невозможно. Но не стоит думать, что выплаты испарятся — пенсия для тех, кто не перевел выплаты на банковскую карту будет доступна для получения в течение полугода. После этого срока — уже необходимо обращаться в Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" писал о грядущем повышении пенсий в Украине — оно запланировано в июле, октябре, декабре.

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#Пенсионный фонд #Пенсия #Оккупация