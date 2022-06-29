Получение пенсии за границей или на оккупированной территории: кто потеряет свои выплаты

Украинские пенсионеры во время войны столкнулись со многими вызовами, один из которых — невозможность получить пенсию наличными на "Укрпочте"

Из-за выезда за границу или оккупации населенных пунктов, возникла проблема для пенсионеров — как получать выплаты от государства и сохранить их. Кроме получения на карту банка, деньги пенсионеры из-за границы или из оккупации смогут только лично, приехав на подконтрольную Украине территорию.

В Пенсионном фонде предусмотрели возможность работать с гражданами онлайн, при помощи портала. На нем можно перевести выплаты в электронный формат — через банк. Отметим, что так средства получает очень много пенсионеров — за июнь выплатили 39,2 млрд грн из 51,2 млрд грн именно через банки.

Что нужно для перевода выплат в онлайн

Нужно иметь карту с реквизитами, а также квалифицированную электронную подпись. Для этого нужно войти на сайт в личный кабинет. Выбрав раздел "Относительно пенсионного обеспечения" перейти в "Внесение изменений в пенсионное дело". Здесь подается заявление на смену способа выплаты, добавляете сканированные паспорт, номер карты плательщика налогов и вносите реквизиты банка.

После подписания заявление отправляется на обработку — о результатах уведомят во вкладке "Мои сообщения".

Кроме заявления на смену способа получения пенсии на портале также можно поменять реквизиты карты или подать заявление на начисление пенсии по возрасту.

Пример пользования порталом ПФУ

Основные документы, которые нужны для подачи заявления на выплату пенсии — паспорт и налоговый номер, но могут понадобиться и другие документы.

Получить пенсию другим путем, кроме как на подконтрольной территории или через карту — невозможно. Но не стоит думать, что выплаты испарятся — пенсия для тех, кто не перевел выплаты на банковскую карту будет доступна для получения в течение полугода. После этого срока — уже необходимо обращаться в Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" писал о грядущем повышении пенсий в Украине — оно запланировано в июле, октябре, декабре.