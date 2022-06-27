Пенсию повысят еще несколько раз, но не всем

Более миллиона граждан получат доплату в несколько сот гривен уже осенью

Украинским пенсионерам предстоят еще два масштабных пересчета выплат после повышения минимальной пенсии в июле. Они запланированы на октябрь и декабрь.

Согласно данным Минсоцполитики, в среднем к концу 2022 года пенсионеры будут получать 4,5 тысячи грн.Так, в июле повышается прожиточный минимум, который "тянет" за собой пенсионную минималку до 2027 грн, в декабре она составит уже 2093 грн.

Также в последний месяц 2022 года планируется поднять пенсию для неработающих людей в возрасте от 60 до 70 лет, при имеющемся страховом стаже 30 лет для женщин и 35 для мужчин до 2,5 тысячи грн.

В октябре категорий, которым пересчитают пенсионные выплаты больше:

для украинцев старше 65 — если хватает стажа минималка составит 2680 грн

для украинцев старше 70 при том же условии — 3000 грн

для украинцев от 70 до 75 лет будет доплата ежемесячно в 300 грн.

Отметим, что к последней категории относятся 1,7 млн украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пенсию можно не забирать с почты без последствий до полугода. Затем, чтобы получить деньги, придется пройти ряд процедур. Также в связи с войной в Украине появляются новые выплаты.