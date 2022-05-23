Через сколько пропадет не полученная вовремя пенсия: в ПФУ дали ответ

Украинские пенсионеры могут обратиться за не полученными пенсиями в течение трех лет

В Пенсионном фонде объяснили, что будет с пенсионными выплатами, если пенсионеры не смогли забрать деньги в тот месяц, за которые они были начислены.

Об этом пишет TODAY со ссылкой на начальницу главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольгу Шарунову.

По ее словам, "Укрпочта" формирует отдельные списки пенсионеров, не получивших выплаты, и формирует ведомости, по которым деньги будут отданы в следующем месяце. По словам Шаруновой, так может продолжаться до шести месяцев подряд.

Если пенсионер захочет получить эти деньги в последующие полгода, то ему уже придется обращаться в ПФУ, где ему выплатят всю накопившуюся сумму.

Если же он не обращался за деньгами более года, то после обращения в Пенсионный фонд ему выплатят полностью деньги за один год, а остальная сумма будет выдаваться частями в течение следующих месяцев вместе с пенсией за текущий месяц.

Накопленная пенсия будет храниться в течение трех лет, по истечению которых сумма будет списана со счета.

Эти правила распространяются на пенсионеров, которые остались в Украине, так и на тех, кто был вынужден покинуть страну из-за боевых действий. Всем им деньги будут выданы после обращения в сервисный центр Пенсионного фонда.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Минсоцполитики планирует еще три этапа повышения пенсий для разных категорий населения. Они произойдут в июле, октябре и декабре.