Не можете получить пенсию? Как сменить способ получения выплаты

Получать пенсию можно двумя основными способами, но есть нюанс

Российское вторжение изменило привычный уклад жизни пенсионеров, многие из них стали беженцами, ВПО, находятся на территории боевых действий или оккупированных землях. Тем, у кого только наступает пенсионный возраст, можно подать заявление в территориальном центре либо онлайн.

Для тех, кто уже является получателем пенсионных выплат Пенсионный фонд Украины разъяснил, что способов получения пенсии всего два — через банк или через "Укрпочту". Если в текущей ситуации у пенсионера что-то изменилось — он может сменить способ получения выплат или банк самостоятельно, подав заявление.

Его нужно либо отнести в Пенсионный фонд лично, либо воспользоваться вебпорталом ПФУ.

Как поменять способ получения пенсии онлайн

Для начала необходимо иметь КЭП — квалифицированную электронную подпись и зайти в личный кабинет. Затем выбрать раздел "Относительно пенсионного обеспечения". Здесь пенсионера интересует подпункт "Внесение изменений в пенсионное дело".

Зайдя в раздел выбираете вкладу — заявление на смену способа выплаты пенсии и заполняете поля. Также понадобятся скан-копии документов, их нужно будет загрузить:

паспорт

номер учетной карты плательщика налогов (ранее ИНН)

если меняется способ выплаты через банк — нужны его реквизиты. Их предоставляют в банке.

Заявление подписывается электронной подписью.

Как получить пенсию на оккупированной территории

На оккупированных территориях многие пенсионеры остались без возможности получать пенсию наличными на почте. Таких получателей — около 2,5 млн пенсионеров. Их выплаты никуда не денутся — в случае если получение невозможно, они будут накапливаться либо могут быть переведены на карту, как в способе, описанном выше.

Есть три основных способа:

перевести выплаты на банковскую карту, если она есть;

открыть счет в "Ощадбанке", чтобы сохранить из там;

где есть доступ — получать через Укрпочту.

В случае если пенсионер не приходит за средствами — они несколько лет сохраняются за ним.

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Ранее "Телеграф" писал, что часть пенсионеров может потерять деньги — в случае продолжения карьеры им нужно уведомить Пенсионный фонд.