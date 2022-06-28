Не можете отримати пенсію? Як змінити спосіб отримання виплати

Отримувати пенсію можна двома основними способами, але є нюанс

Російське вторгнення змінило звичний спосіб життя пенсіонерів, багато хто з них став біженцями, ВПО, перебувають на території бойових дій або окупованих землях. Тим, у кого тільки настає пенсійний вік, можна подати заяву у територіальному центрі чи онлайн.

Для тих, хто вже є одержувачем пенсійних виплат Пенсійний фонд України роз’яснив, що способів отримання пенсії лише два – через банк чи через "Укрпошту". Якщо в поточній ситуації у пенсіонера щось змінилося, то він може змінити спосіб отримання виплат або банк самостійно, подавши заяву.

Її потрібно або занести до Пенсійного фонду особисто, або скористатися вебпорталом ПФУ.

Як змінити спосіб отримання пенсії онлайн

Для початку необхідно мати КЕП — кваліфікований електронний підпис і зайти в особистий кабінет. Потім вибрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення". Тут пенсіонера цікавить підпункт "Внесення змін до пенсійної справи".

Зайшовши до розділу, вибираєте вкладу — заява на зміну способу виплати пенсії та заповнюєте поля. Також знадобляться скан-копії документів, їх потрібно завантажити:

паспорт

номер облікової картки платника податків (раніше ІПН)

якщо змінюється спосіб виплати через банк, потрібні його реквізити. Їх надають у банку.

Заява підписується електронним підписом.

Як отримати пенсію на окупованій території

На окупованих територіях багато пенсіонерів залишилися без можливості отримувати пенсію готівкою поштою. Таких отримувачів — близько 2,5 млн пенсіонерів. Їхні виплати нікуди не подінуться — у разі якщо отримання неможливо, вони будуть накопичуватися або можуть бути переведені на карту, як у способі, описаному вище.

Є три основні способи:

перевести виплати на банківську картку, якщо вона є;

відкрити рахунок у "Ощадбанку", щоб зберегти там;

де є доступ – отримувати через Укрпошту.

Якщо пенсіонер не приходить за коштами — вони кілька років зберігаються за ним.

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Раніше "Телеграф" писав, що частина пенсіонерів може втратити гроші — у разі продовження кар’єри їм потрібно повідомити Пенсійний фонд.