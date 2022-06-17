Заручники війни: як отримати пенсію та соцвиплати українцям в окупації та зоні бойових дій

Мільйони українців, одержувачів соцвиплат виявилися заручниками війни

Понад 2,5 млн. українців, які отримують пенсію та інші соціальні виплати, опинилися на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства соціальної політики України.

Як підкреслили у відомстві, незважаючи на війну всім їм забезпечено виплату пенсій, субсидій та соціальних допомог — Мінсоцполітики централізовано нарахувало та профінансувало допомоги навіть людям із тих міст та сіл, які перебувають у тимчасовій окупації, де не працюють органи соціального захисту.

Крім цього:

більше 500 тисяч людей старше 60 років перемістилися за кордон і продовжують отримувати належні їм виплати.

понад 3,5 тисячі літніх людей евакуювали із закладів з догляду, які були розміщені на територіях активних бойових дій.

більше 4 тисяч людей похилого віку протягом доби після звернення були влаштовані до закладів стаціонарного догляду, а потім отримали дах над головою, їжу, ліки, догляд, навіть якщо вони не мали при собі документів.

понад 9,5 тисячі людей похилого віку отримали протягом доби після звернення послуги з догляду вдома.

Також у відомстві уточнили, що близько 300 тисяч людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть активні бойові дії та де не працюють органи соціального захисту населення забезпечені соціальними виплатами у розмірі 0,5 млрд грн у червні. Щоправда, отримати їх ті, хто не має банківської картки, може лише на підконтрольній Україні території.

За словами чиновниці загалом є три варіанти отримання цих виплат

перерахування грошей на банківську картку, за її наявності;

на ім’я пенсіонера відкривається рахунок у "Ощадбанку", що зберігається на ньому;

де це можливо, виплати будуть проводитись через пошту.

При виїзді на територію України необхідно звернутися на гарячу лінію "Укрпошти" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для виплати поштовим переказом або Пенсійного фонду для виплати пенсії через "Ощад" без відкриття рахунку.

Вже в червні частини українців-отримувачів соцвиплат буде здійснено додаткову виплату з надбавкою.