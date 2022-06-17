Заложники войны: как получить пенсию и соцвыплаты украинцам в оккупации и зоне боевых действий

Миллионы украинцев, получателей соцвыплат оказались заложниками войны

Более 2,5 млн украинцев, получающих пенсию и прочие социальные выплаты, оказались на временно оккупированных территориях или территориях, где идут активные боевые действия. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства социальной политики Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, несмотря на войну всем им обеспечена выплата пенсий, субсидий и социальных пособий — Минсоцполитики централизованно насчитало и профинансировало помощи даже людям из тех городов и сел, которые находятся во временной оккупации, где не работают органы социальной защиты.

Кроме этого:

более 500 тысяч человек старше 60 лет переместились за границу и продолжают получать причитающиеся им выплаты.

более 3,5 тысяч пожилых людей эвакуировали из заведений по уходу, которые были размещены на территориях активных боевых действий.

более 4 тысяч пожилых людей в течение суток после обращения были устроены в учреждения стационарного ухода, а затем получили крышу над головой, еду, лекарства, уход, даже если они не имели при себе документов.

более 9,5 тысячи пожилых людей получили в течение суток после обращения услуги по уходу на дому.

Также в ведомстве уточнили, что около 300 тысяч человек живущих на временно оккупированных территориях или территориях, где идут активные боевые действия и где не работают органы социальной защиты населения обеспечены социальными выплатами в размере 0,5 млрд грн в июне. Правда получить их те, кто не имеет банковской карточки, может только на подконтрольной Украине территории.

По словам чиновницы в целом есть три варианта получения этих выплат

перечисление денег на банковскую карточку, при ее наличии;

на имя пенсионера открывается счет в "Ощадбанке", которая сберегается на нем;

где это возможно, выплаты будут проводиться через почту.

При выезде на территорию Украины необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для выплаты почтовым переводом либо в Пенсионный фонд для выплаты пенсии через "Ощадбанк" без открытия счета.

Уже в июне части украинцев-получателей соцвыплат, будет осуществлена дополнительная выплата с надбавкой.