В этом году нужно выжить: в Кабмине сделали грустное заявление насчет пенсионной реформы

Накопительные пенсии продолжат вводить уже в следующем году

В Украине из-за вторжения россии приостановили внедрение пенсионной реформы, а также запуск накопительных пенсий.

Как рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире единого марафона новостей, в этом году украинцам надо "выжить".

По ее словам, введение накопительной пенсии будет возобновлено в следующем году и ее планируют использовать в качестве мотивации для возвращения тех, кто выехал за границу.

"В этом году нам нужно всем выжить", — сказала Лазебная.

Также министр отметила, что в настоящее время в ее ведомстве ведутся работы над идеями относительно того, для каких категорий могут быть введены накопительные пенсии и какой необходим ресурс для созданий соответствующих счетов. По словам Лазебной введение накопительной пенсии важен не только в плане перспектив для людей, но и является ресурсом, который можно задействовать для восстановления Украины.

Как сообщалось ранее, пенсионеры в Украине могут рассчитывать на еще несколько перерасчетов выплат на протяжении 2022 года. Всего для различных категорий населения было запланировано около 12 различных изменений в пенсиях, однако основных осталось лишь три.