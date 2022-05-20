Пенсии в Украине пересчитают еще трижды: когда ждать повышения выплат
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 187
К концу 2022 года средняя пенсия должна превышать фактический прожиточный минимум на 15%
Украинские пенсионеры могут рассчитывать на еще несколько перерасчетов выплат на протяжении 2022 года. Всего для различных категорий населения было запланировано около 12 различных изменений в пенсиях, однако основных осталось лишь три — в июле, октябре и декабре.
Кому и сколько будет выплачиваться, сообщает "Телеграф", ссылаясь на "НВ".
Актуальные новости сегодня, завтра и всегда — наш Telegram
Июль
Летом пенсионные выплаты должны измениться из-за того, что запланировано повышение минимального прожиточного уровня. Предварительно, минимальная пенсия составит 2027 грн, а максимальная, соответственно — 20 270 грн.
Октябрь
Осенний перерасчет связан с увеличением размера минимальной зарплаты. Также запланирован ряд других изменений, к примеру:
- люди от 70 лет (при наличии стажа: 35 лет — мужчины, 30 лет — женщины) получат минималку в размере 3000 грн;
- люди от 65 лет (при наличии стажа) могут рассчитывать на минимальные выплаты в 2680 грн;
- назначение ежемесячных доплат в размере 300 грн всем пенсионерам в возрасте 70-75 лет.
Декабрь
Зимой будет финальный на 2022 год этап повышения пенсий украинцам. Размер выплат, как и в июле, изменится из-за прожиточного минимума, который вновь повысят. Таким образом минимальная пенсия вырастет до 2093 грн, а максимальная — до 20 930 грн.
Неработающие пенсионеры 60-70 лет смогут получать минимальные выплаты в размере 2500 грн, если у них будет достаточно стажа.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой категории населения пересчитают пенсии в связи с изменением размера социальных выплат.
Также мы писали о том, кому в июне можно рассчитывать на доплату к пенсии и в каком размере.