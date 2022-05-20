Пенсії в Україні перерахують ще тричі: коли чекати на підвищення виплат

До кінця 2022 року середня пенсія має перевищувати фактичний прожитковий мінімум на 15%

Українські пенсіонери можуть розраховувати ще на кілька перерахунків виплат протягом 2022 року. Загалом для різних категорій населення було заплановано близько 12 різних змін у пенсіях, однак основних залишилося лише три — у липні, жовтні та грудні.

Кому і скільки виплачуватиметься, повідомляє "Телеграф", посилаючись на "НВ".

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Липень

Влітку пенсійні виплати мають змінитись через те, що заплановано підвищення мінімального прожиткового рівня. Попередньо, мінімальна пенсія становитиме 2027 грн, а максимальна відповідно — 20 270 грн.

Жовтень

Осінній перерахунок пов’язаний із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Також заплановано низку інших змін, наприклад:

люди від 70 років (за наявності стажу: 35 років — чоловіки, 30 років – жінки) отримають мінімальну пенсію у розмірі 3000 грн;

люди від 65 років (за наявності стажу) можуть розраховувати на 2680 грн (мінімальні виплати);

призначення щомісячних доплат у розмірі 300 грн. усім пенсіонерам у віці 70-75 років.

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Грудень

Взимку буде фінальний на 2022 етап підвищення пенсій українцям. Розмір виплат, як і у липні, зміниться через прожитковий мінімум, який знову підвищать. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2093 грн, а максимальна — до 20 930 грн.

Непрацюючі пенсіонери 60-70 років зможуть отримувати мінімальні виплати у розмірі 2500 грн., якщо у них буде достатньо стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку категорію населення перерахують пенсії у зв’язку зі зміною розміру соціальних виплат.

Також ми писали про те, кому у червні можна розраховувати на доплату до пенсії та в якому розмірі.