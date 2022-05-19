Українцям частково перерахують пенсії: хто отримає більше грошей
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Перерахунок пов’язаний із соціальними виплатами
Представники деяких категорій населення в Україні матимуть змогу отримати підвищені пенсії після перерахунку. На це вплинула зміна порядку нарахування частини соцвиплат.
Докладніше повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, передає "Телеграф".
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Таке рішення стосується лише трьох категорій населення:
- працюючі патронатні вихователі;
- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
- прийомні батьки.
За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, тепер у бюджеті виділятимуться гроші для нарахування та виплат єдиного соціального внеску перерахованим вище громадянам. При цьому абсолютно неважливо, чи працевлаштовані ці люди чи ні.
У зв’язку з цим зміниться розмір грошового забезпечення, що отримується ними, а, отже, і пенсій — як наслідок. До речі, підвищені виплати українці, котрі належать до цих категорій населення, зможуть отримати вже за звернення до ПФУ щодо оформлення пенсії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, хто з українських громадян може розраховувати на отримання одноразової доплати до пенсії вже цього червня.