Укр

Пенсии в Украине станут трехуровневыми: как и когда заработает реформа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Лазебная рассказала о новой пенсионной системе Новость обновлена 29 ноября 2021, 11:05
Лазебная рассказала о новой пенсионной системе

Законопроект о накопительной пенсионной системе уже рассматривают в парламенте

В Украине совсем скоро может заработать накопительная пенсионная система, о которой ранее говорило правительство. Соответствующий проект планируется принять в парламенте.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

По ее словам, в Украине должна заработать трехуровневая пенсионная система, и сейчас этот законопроект обсуждается в Верховной Раде. Лазебная отметила, что его принятие до конца текущего года станет фундаментом, на котором будет построена новая накопительная пенсионная система.

Суть новой пенсионной системы состоит в том, что у каждого гражданина будет собственный накопительный счет, на который (при условии официального трудоустройства — ред.) работодатель будет платить один процент, а еще один будет идти бонусом от государства. Людям дадут возможность самостоятельно избрать частный фонд.

Что нужно знать о накопительной пенсионной системе молодым украинцам – читайте в материале.

Также Телеграф сообщал, какую категорию граждан могут лишить пенсий и что ждать от новой реформы.

Теги:
#Законопроект #Пенсия #Марина Лазебная #Накопительная пенсия.
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