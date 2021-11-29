Пенсии в Украине станут трехуровневыми: как и когда заработает реформа

Законопроект о накопительной пенсионной системе уже рассматривают в парламенте

В Украине совсем скоро может заработать накопительная пенсионная система, о которой ранее говорило правительство. Соответствующий проект планируется принять в парламенте.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

По ее словам, в Украине должна заработать трехуровневая пенсионная система, и сейчас этот законопроект обсуждается в Верховной Раде. Лазебная отметила, что его принятие до конца текущего года станет фундаментом, на котором будет построена новая накопительная пенсионная система.

Суть новой пенсионной системы состоит в том, что у каждого гражданина будет собственный накопительный счет, на который (при условии официального трудоустройства — ред.) работодатель будет платить один процент, а еще один будет идти бонусом от государства. Людям дадут возможность самостоятельно избрать частный фонд.

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