Пенсии в Украине станут трехуровневыми: как и когда заработает реформа
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Законопроект о накопительной пенсионной системе уже рассматривают в парламенте
В Украине совсем скоро может заработать накопительная пенсионная система, о которой ранее говорило правительство. Соответствующий проект планируется принять в парламенте.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".
По ее словам, в Украине должна заработать трехуровневая пенсионная система, и сейчас этот законопроект обсуждается в Верховной Раде. Лазебная отметила, что его принятие до конца текущего года станет фундаментом, на котором будет построена новая накопительная пенсионная система.
Суть новой пенсионной системы состоит в том, что у каждого гражданина будет собственный накопительный счет, на который (при условии официального трудоустройства — ред.) работодатель будет платить один процент, а еще один будет идти бонусом от государства. Людям дадут возможность самостоятельно избрать частный фонд.
Что нужно знать о накопительной пенсионной системе молодым украинцам – читайте в материале.
Также Телеграф сообщал, какую категорию граждан могут лишить пенсий и что ждать от новой реформы.
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