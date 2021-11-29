Пенсії в Україні стануть трирівневими: як і коли запрацює реформа

Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже розглядають у парламенті

В Україні зовсім скоро може запрацювати накопичувальна пенсійна система, про яку раніше говорив Уряд. Відповідний проєкт планують ухвалити у парламенті.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер".

За її словами, в Україні має запрацювати трирівнева пенсійна система і зараз цей законопроєкт обговорюється у Верховній Раді. Лазебна зазначила, що його прийняття до кінця поточного року стане фундаментом, на якому збудують нову накопичувальну пенсійну систему.

Суть нової пенсійної системи у тому, що у кожного громадянина буде власний накопичувальний рахунок, на який (за умови офіційного працевлаштування — ред.) роботодавець сплачуватиме один відсоток, а ще один — йтиме бонусом від держави. Людям дадуть можливість самостійно обрати приватний фонд.

Що потрібно знати про накопичувальну пенсійну систему молодим українцям — читайте у матеріалі.

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