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Пенсії в Україні стануть трирівневими: як і коли запрацює реформа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Лазебна розповіла по нову пенсійну систему Новина оновлена 29 листопада 2021, 11:05
Лазебна розповіла по нову пенсійну систему

Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже розглядають у парламенті

В Україні зовсім скоро може запрацювати накопичувальна пенсійна система, про яку раніше говорив Уряд. Відповідний проєкт планують ухвалити у парламенті.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер". 

За її словами, в Україні має запрацювати трирівнева пенсійна система і зараз цей законопроєкт обговорюється у Верховній Раді. Лазебна зазначила, що його прийняття до кінця поточного року стане фундаментом, на якому збудують нову накопичувальну пенсійну систему. 

Суть нової пенсійної системи у тому, що у кожного громадянина буде власний накопичувальний рахунок, на який (за умови офіційного працевлаштування — ред.) роботодавець сплачуватиме один відсоток, а ще один — йтиме бонусом від держави. Людям дадуть можливість самостійно обрати приватний фонд.

Що потрібно знати про накопичувальну пенсійну систему молодим українцям — читайте у матеріалі.

Також "Телеграф" повідомляв, яку категорію громадян можуть позбавити пенсій та що чекати від нової реформи.

Теги:
#Законопроект #Пенсія #Марина Лазебная #Накопичувальна пенсія.
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