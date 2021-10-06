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Україна може уникнути краху пенсійної системи: Шмигаль розповів, як

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Уже через 10-15 років українці отримуватимуть куди більш високі пенсії, ніж зараз Новина оновлена 06 жовтня 2021, 15:49
Уже через 10-15 років українці отримуватимуть куди більш високі пенсії, ніж зараз

Шмигаль каже, що реформа дозволить економити мільярди доларів

В уряді обіцяють збільшити виплати українським пенсіонерам, але не виключають краху пенсійної системи. Уникнути його можна, здійснивши накопичувальну реформу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю для LB.ua.

За його словами, єдиний цивілізований вихід отримувати гідні пенсії — це впровадити другий рівень накопичувальної пенсійної системи. Такий крок, продовжує прем’єр, є найважливішим етапом у розвитку країни.

"Якби її (накопичувальну систему — ред.) ввели 15 років тому, зараз би ми мали від 40 до 50 млрд накопичених доларів, які інвестувалися б в нашу економіку. Порахуйте, 90 млрд боргу... Якби ми зараз мали внутрішніх накопичень 50 млрд... Це довгі гроші, довгі інвестиції, які пенсійні фонди можуть інвестувати у внутрішню економіку. Це взагалі інший економічний світогляд держави", — говорить Шмигаль.

Прем’єр переконаний, що якби реформу впровадили раніше, пенсія в українців була б, як мінімум, удвічі більшою за теперішню.

Тепер же, за словами Шмигаля, вони ведуть дискусії з комітетами, з парламентом і Мінфіном в цьому напрямку, щоб через 10-15 років пенсіонери України жили на більш високому рівні.

Нагадаємо, в Україні можна оформити або перерахувати пенсію через інтернет. Про те, як це зробити, читайте в матеріалі "Телеграфу" за цим посиланням.

Теги:
#Кабмін #Пенсії #Пенсійна реформа #Пенсійна реформа в Україні #Денис Шмигаль
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