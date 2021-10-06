Украина может избежать краха пенсионной системы: Шмыгаль рассказал, как

Шмыгаль говорит, что реформа позволит экономить миллиарды долларов

В правительстве обещают увеличить выплаты украинским пенсионерам, но не исключают краха пенсионной системы. Избежать его можно, осуществив накопительную реформу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для LB.ua.

По его словам, единственный цивилизованный выход получать достойные пенсии — это внедрить второй уровень накопительной пенсионной системы. Такой шаг, продолжает премьер, является важнейшим этапом в развитии страны.

"Если бы ее (накопительную систему — ред.) ввели 15 лет назад, сейчас бы мы имели от 40 до 50 млрд накопленных долларов, которые инвестировались бы в нашу экономику. Посчитайте, 90 млрд долга… Если бы мы сейчас имели внутренних накоплений 50 млрд… Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это вообще другое экономическое мировоззрение государства", — говорит Шмыгаль.

Премьер убежден, что если бы реформу внедрили раньше, пенсия у украинцев была бы, как минимум, вдвое больше теперешней.

Теперь же, по словам Шмыгаля, они ведут дискуссии с комитетами, с парламентом и Минфином в этом направлении, чтобы через 10-15 лет пенсионеры Украины жили на более высоком уровне.

Напомним, в Украине можно оформить или пересчитать пенсию через интернет. О том, как это сделать, читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.