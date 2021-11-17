Олександр Охріменко – економіст, засновник Українського аналітичного центру.

ЯК ПЛАТИТИМУТЬ ПЕНСІЮ В УКРАЇНІ В МАЙБУТНЬОМУ. Це потрібно прочитати всім молодим українцям

Молоді люди рідко думають, за рахунок чого вони житимуть на пенсії. І це логічно. Але, якраз молодих людей ця стаття і стосується, що стосується тих, хто передпенсійного віку чи пенсіонерам, ця інформація скоріше носить пізнавальний характер.

Якщо Вам буде 35 років і менше на 1 січня 2023 року, то Вам нарешті буде запущено накопичувальну пенсійну систему (її ще називають другий рівень). Свого часу її хотіли запустити 2003 року, але відклали на рік і вже двадцять років, як відкладають. Але швидше за все "Слуги народу" все ж таки її запустять. Дуже велика ймовірність, що з січня 2023 року Ви прокинетеся в іншому світі.

НАЙГОЛОВНІШЕ.

На відміну від ЄС, в Україні існує лише державна пенсійна система. В інших країнах вона теж є, але вона швидше носить допоміжний характер, ніж головний. Головну роль відіграє накопичувальна пенсійна система, саме вона формує "великі пенсії, як у ЄС".

Ніхто в Україні не скасовуватиме державну пенсійну систему, вона діятиме і надалі. Усі особи, які незабаром вийдуть на пенсію або вже діючі пенсіонери отримуватимуть і далі з неї пенсію, і лаятимуться що вона маленька. І вона справді буде маленькою. Очікується, що у найкращому випадку у 2023 році середня пенсія в Україні буде близько 3000 грн.

Але для тих, кому зараз 35 років і менше, для них буде в обов’язковому порядку запущена накопичувальна пенсійна система.

Зараз роботодавець, якщо він чесно веде бізнес і не шахраює, платить 22% від заробітної плати у вигляді ЄСВ до державного Пенсійного фонду. З 1 січня 2023 року він сплачуватиме ЄСВ 21% у державний Пенсійний фонд, а 1% у ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ на Ваш персональний пенсійний рахунок (майже як депозит). Але при цьому ви будете в обов’язковому порядку теж перерахувати на свій персональний пенсійний рахунок 1% від вашої зарплати. При цьому Вам ставку податку на зарплату знизять із 18 до 17%.

Але це ще не все. З 2024 року Ваш роботодавець платитиме 1,5%, а Ви відповідно 1,5%. А з 2025 року і далі і Ваш роботодавець та ВИ перераховуватимете на Ваш рахунок по 2%. Разом 4% щомісяця виходячи з розміру Вашої зарплати. Якщо зарплата буде мінімальною, то на Ваш персональний пенсійний рахунок надходитиме мізерна сума, а от якщо Ваша зарплата буде на рівні середньо і вище, то й сума на Вашому персональному пенсійному рахунку буде більшою. За задумом авторів цієї реформи, це має стимулювати Вас працювати "білим".

Щодо тих, кому на 1 січня 2023 року буде більше 35 років, то вони зможуть ДОБРОВІЛЬНО перераховувати гроші на свій персональний пенсійний рахунок. У цьому випадку, якщо Ви захочете перерахувати свої 2% від зарплати, Ваш роботодавець теж буде зобов’язаний перераховувати свої 2%.