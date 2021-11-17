Александр Охрименко — экономист, основатель Украинского аналитического центра.

КАК БУДУТ ПЛАТИТЬ ПЕНСИЮ В УКРАИНЕ В БУДУЩЕМ. Это нужно прочитать всем молодым украинцам

Молодые люди редко думают, за счет чего они будет жить на пенсии. И это логично. Но, как раз молодых людей эта статья и касается, что касается тех кто предпенсионного возраста или пенсионерам эта информация скорее носит познавательный характер.

Если Вам будет 35 лет и меньше на 1 января 2023 года, то для Вам будет наконец запущена накопительная пенсионная система (ее еще называют второй уровень). В свое время ее хотели запустить в 2003 году, но отложили на год и уже двадцать лет, как откладывают. Но скорее всего "Слуги народа" все же ее запустят. Очень большая вероятность, что с января 2023 года ВЫ проснетесь в другом мире.

САМОЕ ГЛАВНОЕ.

В отличии от ЕС, в Украине существует только государственная пенсионная система. В других странах она тоже, есть но она скорее носит вспомогательны характер, чем главный. Главную роль играет накопительная пенсионная система, именно она формирует "большие пенсии, как в ЕС".

Никто в Украине не будет отменять государственную пенсионную систему, она будет действовать и дальше. Все лица, которые в скором времени выйдут на пенсию или уже действующие пенсионеры будет получать и дальше с нее пенсию, и ругать что она маленькая. И она действительно будет маленькой. Ожидается, что в лучшем случаи в 2023 году средняя пенсия в Украине будет около 3000 грн.

Но, для тех кому сейчас 35 лет и меньше, для их будет в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке запущена накопительная пенсионная система.

Сейчас работодатель, если он честно ведет бизнес и не жульничает, платит 22% от заработной платы в виде ЕСВ в государственный Пенсионный фонд. С 1 января 2023 года он будет платить ЕСВ 21% в государственный Пенсионный фонд, а 1% в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ на Ваш персональный пенсионный счет (почти, как депозит). Но при этом ВЫ будете в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ тоже перечислить на свой персональный пенсионный счет 1% от Вашей зарплаты. При этом Вам ставку налога на зарплату снизят с 18 до 17%.

Но это еще не все. С 2024 года Ваш работодатель будет платить 1,5%, а Вы соответственно 1,5%. А с 2025 года и дальше и Ваш работодатель и ВЫ будете перечислять на Ваш счет по 2%. Итого 4%, каждый месяц исходя из размера Вашей зарплаты. Если зарплата будет минимальной, то на Ваш персональный пенсионный счет будет поступать мизерная сумма, а вот если Ваша зарплата будет на уровне средне и выше, то и сумма на Вашем персональном пенсионном счету будет больше. По замыслу авторов этой реформы, это должно стимулировать Вас работать "по белому".

Что, касается тем, кому на 1 января 2023 году будет больше 35 лет, то они смогут ДОБРОВОЛЬНО перечислять деньги на свой персональный пенсионный счет. В этом случаи, если ВЫ захотите перечислить свои 2% от зарплаты, то Ваш работодатель тоже будет обязан перечислять свои 2%.

Для того, чтобы работодателю было выгодно перечислять деньги на Ваш персональный пенсионный счет. Его 2% можно будет отнести на расходы компании и тем самым уменьшить сумма налога на прибыль и они не будет облагаться НДС. Небольшая, но льгота.

И чтобы не забыть. Это правила по накопительное пенсионной система в обязательном порядке возлагаются и на ФОП. Они тоже будет обязаны перечислять деньги на Ваш персональный пенсионный счет, если Вам меньше 35 лет. И тоже самое, если собственник ФОП младше 35 лет, он тоже будет обязан иметь персональный пенсионный счет .

БЫСТРОГО ЭФФЕКТА ЭТА РЕФОРМА НЕ ДАСТ. Но когда те, кому сейчас 35 лет будет выходить на пенсию у их пенсия будет, как в ЕС и тогда они действительно смогут без проблем ездить на пенсии по курортам и отдыхать.