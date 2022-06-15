Цього року треба вижити: у Кабміні зробили сумну заяву щодо пенсійної реформи

Накопичувальні пенсії продовжать вводити вже наступного року

В Україні через вторгнення росії призупинили впровадження пенсійної реформи, а також запуск накопичувальних пенсій.

Як розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі єдиного марафону новин, цього року українцям треба "вижити".

За її словами, запровадження накопичувальної пенсії буде відновлено наступного року і її планують використовувати як мотивацію для повернення тих, хто виїхав за кордон.

"Цього року нам потрібно всім вижити", — сказала Лазебна.

Також міністр зазначила, що наразі у її відомстві ведуться роботи над ідеями щодо того, для яких категорій можуть бути введені накопичувальні пенсії та який необхідний ресурс для створення відповідних рахунків. За словами Лазебної, запровадження накопичувальної пенсії важливе не лише в плані перспектив для людей, а і є ресурсом, який можна пустити в дію для відновлення України.

Як повідомлялося раніше, пенсіонери в Україні можуть розраховувати на ще кілька перерахунків виплат упродовж 2022 року. Усього для різних категорій населення було заплановано близько 12 різних змін у пенсіях, однак основних залишилося лише три.