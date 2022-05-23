Через скільки пропаде не отримана вчасно пенсія: у ПФУ відповіли

Українські пенсіонери можуть звернутися за неотриманими пенсіями протягом трьох років

У Пенсійному фонді пояснили, що буде з пенсійними виплатами, якщо пенсіонери не змогли забрати гроші того місяця, за які вони були нараховані.

Про це пише TODAY із посиланням на начальницю головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольгу Шарунову.

За її словами, "Укрпошта" формує окремі списки пенсіонерів, які не отримали виплати, та формує відомості, за якими гроші будуть віддані наступного місяця. За словами Шарунової, так може тривати до шести місяців поспіль.

Якщо пенсіонер захоче отримати ці гроші в наступні пів року, то йому вже доведеться звертатися до ПФУ, де йому виплатять всю суму, що накопичилася.

Якщо ж він не звертався по гроші понад рік, то після звернення до Пенсійного фонду йому виплатять повністю гроші за один рік, а решта суми видаватиметься частинами протягом наступних місяців разом із пенсією за поточний місяць.

Накопичена пенсія зберігатиметься протягом трьох років, після яких сума буде списана з рахунку.

Ці правила поширюються як на пенсіонерів, які залишилися в Україні, так і на тих, хто був змушений покинути країну через бойові дії. Усім їм гроші буде видано після звернення до сервісного центру Пенсійного фонду.

Як повідомлялося раніше, у 2022 році Мінсоцполітики планує ще три етапи підвищення пенсій для різних категорій населення. Вони відбудуться у липні, жовтні та грудні.