Мінімальну пенсію в Україні збільшать ще двічі: коли й на скільки

Мінімальна пенсія до кінця року має стати на 15% вищою за прожитковий мінімум

В Україні до кінця поточного року очікується ще два етапи підвищення пенсії для різних категорій громадян. Найближчий з них відбудеться у липні, після нього у жовтні, а останній — в грудні.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

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За розрахунками відомства, до кінця 2022 року середня пенсія в Україні стане на 15% вищою за прожитковий мінімум та становитиме 4,5 тисячі гривень.

Підвищення пенсій — коли, кому й на скільки збільшать виплати

Липень 2022 — мінімальну пенсію підвищать до 2027 гривень, максимальну — 20270 гривень. Крім того, буде підвищено розмір пенсійних надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму.

Жовтень 2022 — мінімальну пенсію підвищать до 3 тисяч гривень українцям віком понад 70 років, які мають повний стаж (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок). Для пенсіонерів від 65 років за умови достатнього стажу розмір мінімальної пенсії складе 2680 гривень.

Крім того, у жовтні пенсіонери віком 70-75 років отримають доплату в розмірі 300 гривень. Вона буде щомісячною. Таких пенсіонерів в Україні 1,7 мільйона.

Грудень 2022 — мінімальну пенсію підвищать до 2093 гривень, максимальну — до 20930 гривень. Пенсійні надбавки також збільшаться через підвищення прожиткового мінімуму.

Пенсіонерам віком 60-70 років, які не працюють, за умови наявності достатнього стажу (30 років — для жінок, 35 років — для чоловіків) розмір мінімальної пенсії складе 2500 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли збільшать пенсії громадянам, які після виходу на неї продовжили працювати.