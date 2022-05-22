Минимальную пенсию в Украине увеличат еще дважды: когда и на сколько

Минимальная пенсия к концу года должна стать на 15% выше прожиточного минимума

В Украине до конца текущего года ожидается еще два этапа повышения пенсии для разных категорий граждан. Ближайший из них состоится в июле, после него — в октябре, а последний — в декабре.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

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По расчетам ведомства, к концу 2022 года средняя пенсия в Украине станет на 15% выше прожиточного минимума и составит 4,5 тысячи гривен.

Повышение пенсий – когда, кому и на сколько увеличат выплаты

Июль 2022 — минимальную пенсию повысят до 2027 гривен, максимальную — 20270 гривен. Кроме того, будет повышен размер пенсионных надбавок, привязанных к прожиточному минимуму.

Октябрь 2022 — минимальную пенсию повысят до 3 тысяч гривен украинцам старше 70 лет, имеющим полный стаж (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин). Для пенсионеров от 65 лет при достаточном стаже размер минимальной пенсии составит 2680 гривен.

Кроме того, в октябре пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат доплату в размере 300 гривен. Она будет ежемесячной. Таких пенсионеров в Украине 1,7 миллиона.

Декабрь 2022 — минимальную пенсию повысят до 2093 гривен, максимальную — до 20930 гривен. Пенсионные надбавки также увеличатся из-за повышения прожиточного минимума.

Пенсионерам в возрасте 60-70 лет, которые не работают, при наличии достаточного стажа (30 лет — для женщин, 35 лет — для мужчин) размер минимальной пенсии составит 2500 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда увеличат пенсии гражданам, которые после выхода на нее продолжили работать.