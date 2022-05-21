Работающим пенсионерам в Украине поднимут пенсии: когда увеличатся выплаты

Задержка получения финансирования связана с налоговой отчетностью

Мартовская индексация пенсий коснулась около 10 миллионов украинских пенсионеров, однако работающая часть этой части населения осталась не у дел. По документам пересчет пенсий для них состоялся в апреле, однако по факту деньги можно будет получить только во втором месяце лета.

Почему все так, рассказывает "Телеграф", ссылаясь на "ТСН".

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На повышенные выплаты сейчас претендует около 3 млн украинцев, которые работают, имея статус пенсионера. Задержки с начислениям проиндексованных пенсий связаны с тем, что работодатели должны сдавать налоговую отчетность. Пока ее нет, разобраться, кто из пенсионеров работал и какую зарплату получал, нереально. Однако как только нужные данные получат Пенсионный фонд и налоговая служба, начнется реальный перерасчет выплат.

Как будут начисляться такие пенсии?

Работающие пенсионеры имеют право на один перерасчет выплат в два года. Если пенсионеры уже проработали два года после получения пенсионного удостоверения или прошло столько же времени после предыдущего перерасчета — можно обращаться за новым.

Индексация пенсий касается всех пенсионеров, которые дополнительно трудятся.

Однако перерасчет состоится только для тех, кто получает зарплату выше, нежели та, с которой уходили на пенсию. Если же нынешняя заработная плата ниже предыдущей, смысла в перерасчете нет — пенсия только снизится.

Получение, как уже указано выше, станет возможным только в июле. При этом пенсионеры получат доплаты сразу за четыре месяца — с момента, как официально было объявлено об индексации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще перерасчетов пенсий для абсолютно всех пенсионеров в Украине следует ждать до конца 2022 года. Спойлер — последний будет в декабре.

Также мы писали о том, кто и почему получит доплаты к пенсии в июне.