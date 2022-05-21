Працюючим пенсіонерам в Україні піднімуть пенсії: коли збільшаться виплати
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Затримка отримання фінансування пов’язана із податковою звітністю
Березнева індексація пенсій торкнулася близько 10 мільйонів українських пенсіонерів, проте працююча частина цієї верстви населення залишилася ні з чим. За документами перерахунок пенсій для них відбувся у квітні, проте фактично гроші можна буде отримати лише у другому місяці літа.
Чому все так, розповідає "Телеграф", посилаючись на "ТСН".
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На підвищені виплати зараз претендує близько 3 млн українців, які працюють, маючи статус пенсіонера. Затримки з нарахуванням проіндексованих пенсій пов’язані з тим, що роботодавці мають подавати податкову звітність. Поки її немає, розібратися, хто з пенсіонерів працював та яку зарплату отримував, нереально. Однак, як тільки потрібні дані отримають Пенсійний фонд і податкова служба, почнеться реальний перерахунок виплат.
Як нараховуватимуться такі пенсії?
- Пенсіонери, які працюють, мають право на один перерахунок виплат у два роки. Якщо пенсіонери вже пропрацювали два роки після отримання пенсійного посвідчення або минуло стільки часу після попереднього перерахунку — можна звертатися за новим.
- Індексація пенсій стосується всіх пенсіонерів, які мають додаткову зайнятість.
- Проте перерахунок відбудеться лише для тих, хто отримує зарплату вищу за ту, з якою йшли на пенсію. Якщо ж нинішня заробітна плата нижча за попередню, сенсу в перерахунку немає — пенсія лише знизиться.
- Отримання, як зазначено вище, стане можливим лише у липні. При цьому пенсіонери отримають доплати одразу за чотири місяці – з моменту, як офіційно було оголошено про індексацію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще перерахунків пенсій для всіх пенсіонерів в Україні слід чекати до кінця 2022 року. Спойлер – останній буде у грудні.
Також ми писали про те, хто і чому отримає доплати до пенсії у червні.