Працюючим пенсіонерам в Україні піднімуть пенсії: коли збільшаться виплати

Затримка отримання фінансування пов’язана із податковою звітністю

Березнева індексація пенсій торкнулася близько 10 мільйонів українських пенсіонерів, проте працююча частина цієї верстви населення залишилася ні з чим. За документами перерахунок пенсій для них відбувся у квітні, проте фактично гроші можна буде отримати лише у другому місяці літа.

Чому все так, розповідає "Телеграф", посилаючись на "ТСН".

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На підвищені виплати зараз претендує близько 3 млн українців, які працюють, маючи статус пенсіонера. Затримки з нарахуванням проіндексованих пенсій пов’язані з тим, що роботодавці мають подавати податкову звітність. Поки її немає, розібратися, хто з пенсіонерів працював та яку зарплату отримував, нереально. Однак, як тільки потрібні дані отримають Пенсійний фонд і податкова служба, почнеться реальний перерахунок виплат.

Як нараховуватимуться такі пенсії?

Пенсіонери, які працюють, мають право на один перерахунок виплат у два роки. Якщо пенсіонери вже пропрацювали два роки після отримання пенсійного посвідчення або минуло стільки часу після попереднього перерахунку — можна звертатися за новим.

Індексація пенсій стосується всіх пенсіонерів, які мають додаткову зайнятість.

Проте перерахунок відбудеться лише для тих, хто отримує зарплату вищу за ту, з якою йшли на пенсію. Якщо ж нинішня заробітна плата нижча за попередню, сенсу в перерахунку немає — пенсія лише знизиться.

Отримання, як зазначено вище, стане можливим лише у липні. При цьому пенсіонери отримають доплати одразу за чотири місяці – з моменту, як офіційно було оголошено про індексацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще перерахунків пенсій для всіх пенсіонерів в Україні слід чекати до кінця 2022 року. Спойлер – останній буде у грудні.

Також ми писали про те, хто і чому отримає доплати до пенсії у червні.