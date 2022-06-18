Як оформити пенсію в умовах війни та які документи для цього потрібні

Частина пенсіонерів отримає пенсію автоматично

Для тих, хто досяг 60 років і ще не є пенсіонером, але має страховий стаж не менше 29 років, у 2022 році передбачено право отримати пенсію за віком.

Згідно з роз’ясненнями від Пенсійного фонду, тим, хто не має такого стажу, необхідно почекати: доопрацювати необхідні 29 років або вже в 2025 році при досягненні 63 років вийти на пенсію зі страховим стажем не менше 22 років.

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Кількість років страхового стажу для отримання пенсії за віком рахується на 60 день народження. Зазначимо, що такий вид пенсійних виплат може бути призначений автоматично, якщо всі дані до 2004 року внесені до системи та трудова книжка оцифрована. Якщо Пенсійний фонд не має необхідних даних — для призначення пенсії знадобиться заява та низка документів.

Які потрібні документи для подання заяви на пенсію

Щоб подати заяву на отримання пенсії за віком, потрібні:

паспорт

реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН),

документи, що підтверджують страховий стаж — трудова книжка, диплом (для денної форми навчання), військовий квиток,

за бажанням пенсіонера – довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до липня 2000 р.,

за наявності — документи про особливий статус подаючого.

Як і де можна подати заяву на пенсію

До Пенсійного фонду будь-якого сервісного центру обраного управління фонду можна подати заяву та необхідні документи. Таке це можна зробити з дому через електронний портал ПФУ, для цього знадобиться електронний підпис.

Раніше "Телеграф" писав, що вже діючим пенсіонерам за пів року 2022, що залишилися, кілька разів перерахують пенсії за деякими категоріями одержувачів. Також частина українців зможе виходити на пенсію раніше за термін.