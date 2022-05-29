Українці можуть втратити частину пенсійних виплат: кого торкнеться і чому
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Держава хоче знати, чи не платить вона зайвого
В Україні планують ретельно перевірити громадян, які отримують пенсії. Якщо пенсіонер паралельно все ще працює, йому слід терміново відзвітувати перед Пенсійним фондом України про свої доходи. У протилежному випадку такі люди ризикують втратити частину пенсій — з них зніматимуть "переплату".
Подробиці повідомляє "Апостроф", передає "Телеграф".
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Як пояснили у Головному управлінні ПФУ у Київській області, "переплата" — це не зовсім коректне визначення. Під цим словом мають на увазі якусь суму грошей, яка була виплачена в рамках пенсії, проте понад розмір, який визначається відповідними законами.
Важливо знати таке:
- працюючим пенсіонерам не варто чекати перерахунку виплат у разі, якщо збільшується розмір прожиткового мінімуму особам, котрі втратили працездатність. Цей мінімум зазвичай використовується для обчислення пенсійної "мінімалки" або доплат за страховий стаж "понад норму";
- непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, мають право на надбавку до пенсії. Проте у випадку працевлаштування її виплату держава припиняє;
- якщо пенсіонер, який пішов на заслужений відпочинок за вислугою років, влаштовується на роботу за спеціальністю, яка дозволяє йому отримувати аналогічну пенсію, то її виплата має бути припинена загалом.
Якщо раптом виявиться, що протягом якогось часу працюючий пенсіонер отримував одну з цих "переплат", з нього стягуватиметься все "зайве".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у червні частина українців отримає доплати до пенсії. Це стосується не всіх, а лише окремих категорій населення.
Також ми писали про те, скільки ще раз до кінця року в Україні буде перераховано, і, відповідно, піднято пенсійні виплати.