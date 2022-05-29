Українці можуть втратити частину пенсійних виплат: кого торкнеться і чому

Держава хоче знати, чи не платить вона зайвого

В Україні планують ретельно перевірити громадян, які отримують пенсії. Якщо пенсіонер паралельно все ще працює, йому слід терміново відзвітувати перед Пенсійним фондом України про свої доходи. У протилежному випадку такі люди ризикують втратити частину пенсій — з них зніматимуть "переплату".

Подробиці повідомляє "Апостроф", передає "Телеграф".

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Як пояснили у Головному управлінні ПФУ у Київській області, "переплата" — це не зовсім коректне визначення. Під цим словом мають на увазі якусь суму грошей, яка була виплачена в рамках пенсії, проте понад розмір, який визначається відповідними законами.

Важливо знати таке:

працюючим пенсіонерам не варто чекати перерахунку виплат у разі, якщо збільшується розмір прожиткового мінімуму особам, котрі втратили працездатність. Цей мінімум зазвичай використовується для обчислення пенсійної "мінімалки" або доплат за страховий стаж "понад норму";

непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, мають право на надбавку до пенсії. Проте у випадку працевлаштування її виплату держава припиняє;

якщо пенсіонер, який пішов на заслужений відпочинок за вислугою років, влаштовується на роботу за спеціальністю, яка дозволяє йому отримувати аналогічну пенсію, то її виплата має бути припинена загалом.

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Якщо раптом виявиться, що протягом якогось часу працюючий пенсіонер отримував одну з цих "переплат", з нього стягуватиметься все "зайве".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у червні частина українців отримає доплати до пенсії. Це стосується не всіх, а лише окремих категорій населення.

Також ми писали про те, скільки ще раз до кінця року в Україні буде перераховано, і, відповідно, піднято пенсійні виплати.