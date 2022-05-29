Украинцы могут лишиться части пенсионных выплат: кого коснется и почему

Государство хочет знать, не платит ли оно лишнего

В Украине планируют тщательно проверить граждан, получающих пенсии. Если пенсионер параллельно все еще работает, ему следует срочно отчитаться перед Пенсионным фондом Украины о своих о доходах. В противоположном случае такие люди рискуют лишиться части пенсий — с них будут снимать "переплату".

Подробности сообщает "Апостроф", передает "Телеграф".

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Как объяснили в Главном управлении ПФУ в Киевской области, "переплата" — это не совсем корректное определение. Под этим словом подразумевают некую сумму денег, которая была выплачена в рамках пенсии, однако сверх размера, который определяется соответствующими законами.

Важно знать следующее:

работающие пенсионеры не могут ждать перерасчета выплат в случае, если увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность. Этот минимум обычно используется при вычислении пенсионной "минималки" или доплат за страховой стаж "сверх нормы";

неработающие пенсионеры, содержащие детей до 18 лет, имеют право на надбавку к пенсии. Однако при трудоустройстве ее выплаты государство прекращает;

если пенсионер, ушедший на покой по выслуге лет, устраивается на работу по специальности, которая позволяет ему получать аналогичную пенсию, то ее выплата должна быть прекращена в целом.

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Если вдруг окажется, что на протяжении какого-то времени работающий пенсионер получал одну из этих "переплат", с него будет взыматься все "лишнее".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в июне часть украинцев получит доплаты к пенсии. Это касается не всех, а только отдельных категорий населения.

Также мы писали о том, сколько еще раз до конца года в Украине будут пересчитаны, и, соответственно, подняты пенсионные выплаты.